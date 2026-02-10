Так міг виглядати Apple Car: Ferrari показала свій перший електрокар з дизайном Джоні Айва

Інтер'єр електромобіля Ferrari Luce

Ferrari показала перші зображення інтер’єру свого дебютного електричного суперкара Ferrari Luce (у перекладі з італійської — “світло”). Це вже другий тизер моделі, раніше відомої як Elettrica, і знову без демонстрації кузова чи навіть силуету. Утім, увагу перетягує ім’я дизайнера: Джоні Айв.





Над салоном Luce працювали Джоні Айв і Марк Ньюсон зі студії LoveFrom. Айв — колишній головний дизайнер Apple, який стояв за iMac, iPhone, iPad та Apple Watch. Тепер він узявся за Ferrari і мимоволі показав, яким міг бути автомобіль Apple, якби компанія не згорнула Project Titan.

Ferrari та LoveFrom співпрацювали 5 років у повній таємниці. Технічну основу електрокара представили в Італії торік, а зовнішній вигляд дебютує у травні 2026 року.

Попри очікування мінімалізму з одним екраном, салон Luce дивує кількістю фізичних кнопок і органів керування. Екрани з округленими кутами явно нагадують iPhone та iPad, але Ferrari не віддала все керування сенсору. І це виглядає свідомим рішенням на користь зручності, до чого повертається все більше автовиробників.





Матеріали також відсилають до Apple: анодований алюміній і зміцнене скло Corning. Кермо отримало спрощений трьохспицевий дизайн, натхненний Ferrari 1950–1960-х років. Його виготовили з 19 окремих деталей зі 100% переробленого алюмінію, використовуючи верстати на ЧПУ. Воно на 400 грамів легше за стандартне кермо Ferrari.

У салоні розташувались три основні дисплеї: цифрова панель приладів, центральний екран і задня панель керування. Панель приладів рухається разом із кермом — уперше в історії Ferrari. Вона використовує накладені OLED-екрани, що поєднують цифрові та аналогові елементи. Ультратонкі OLED від Samsung мають вирізи, які відкривають другий дисплей під ними й створюють реальну глибину зображення.

Центральний екран закріпили на кульовому шарнірі — його можна повернути до водія або пасажира. Поруч є підпора для долоні, щоб керувати без відриву погляду. Механічний мультиграф-дисплей з трьома незалежними моторами працює як годинник, хронограф, компас або індикатор старту.

Ключ отримав E Ink-дисплей — за словами Ferrari, це перший такий випадок в автоіндустрії. Він споживає енергію лише під час зміни зображення. Коли ключ вставляють у центральну консоль, екран змінює колір із жовтого на чорний, і салон “оживає”.

Селектор передач і близько 40 елементів інтер’єру виготовили зі Gorilla Glass. Частина деталей має лазерно просвердлені мікроотвори, у які наносять фарбу для графіки.

Співпраця Ferrari з Айвом виглядає логічною: ще у 2014 році Ferrari FF став першим серійним авто з Apple CarPlay. Водночас компанія поки не підтвердила, чи отримає Luce CarPlay Ultra.

Айв представив інтер’єр у Сан-Франциско та зізнався, що автомобільний дизайн став для нього викликом через регуляторні вимоги.

“Це дуже складно, — сказав Айв. — Я ніколи не працював у настільки зарегульованій сфері. Частину правил легко зрозуміти — безпека людей важлива. Але деякі зводять з розуму”.

Джерело: The Verge