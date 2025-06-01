Перший трейлер 5 сезону «Дивні дива» — оголошений час виходу

«Дивні дива» / Netflix Tudum

Ной Шнапп, Калеб Маклафлін та Фінн Вулфхард вийшли на сцену Netflix Tudum щоб представити перший трейлер 5 сезону «Дивні дива»

Насправді трейлер був здебільшого складений з уривків попередніх сезонів, перш ніж з’явилася кількасекундна новою сценою, в якій Вілл Байєрс кричить «Біжіть!». Військові націлили зброю на щось жахливе, що ось-ось вирветься з-під землі.

Цей сезон стане останнім для серіалу, який дебютував аж у 2016 році. Серіал є одним з найуспішніших на Netflix. Кожен епізод 4 сезону був знятий як окремий годинний фільм, а 5 сезон наслідуватиме його приклад — саме тому знадобилося так багато часу, щоб він нарешті з’явився. Фінальний сезон складатиметься з восьми епізодів, перший з яких називатиметься «Розділ перший: Повзання».

До «Дивних див» повертаються Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Седі Сінк, Наталія Дайер, Чарлі Гітон, Джо Кірі, Мая Гоук, Прія Фергюсон, Кара Буоно та Джеймі Кемпбелл Бауер у ролі Векни. Лінда Гамільтон, Сара Конор з «Термінатора», зіграє одну з головних ролей, яка не розголошується.

Перший том фінального сезону серіалу «Дивні дива» вийде 26 листопада, другий — на Різдво, а фінал можна буде подивитися напередодні Нового року.