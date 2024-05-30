«Петрофан», чатбот-вчений та астролог — кастомізовані GPT тепер доступні всім, але з лімітом на запити

OpenAI відкрила безплатний доступ до кастомізованих GPT — чатботів, створених сторонніми розробниками на основі ChatGPT з тематичними функціями (наприклад, ті, що спеціалізуються виключно на математиці чи приготуванні борщу).

Як зазначає The Verge, окрім користувацьких GPT, безплатний доступ відкрили й до функцій, доданих з GPT-4o на початку травня — вебвідповіді, аналітика даних, створення діаграм, завантаження файлів тощо (раніше вони були доступні виключно платним користувачам — ChatGPT Plus, Teams і Enterprise).

Водночас кількість запитів обмежена, так само безплатні користувачі ChatGPT не зможуть створювати власних кастомізованих ботів. Хоча наразі сторонні розробники натворили купу ботів на будь-який смак, тож ви точно знайдете щось до душі — окрім тих, що рекламує OpenAI на головній сторінці GPT Store, можна скористатися питомо українськими ботами (є до прикладу, версія «Петрофан» від українських розробників, усі відповіді якої пов’язані виключно з Порошенком).

Раніше OpenAI повідомила, що працює над новою версією GPT (але не уточнила, чи це GPT-5), а також створює «Комітет з безпеки» (Safety and Security Committee), щоб досліджувати ризики, пов’язані з новою технологією.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.