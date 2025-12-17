Новини Пристрої 17.12.2025 comment views icon

Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Підроблена пам'ять / BravoNorris, VideoCardz

В нинішніх умовах дефіциту та здорожчання оперативної пам’яті на ринку виявився новий різновид шахрайства з цим компонентом ПК. Запечатаний комплект DDR5, проданий як новий, насправді містив старі модулі DDR або DDR2. Про цей випадок стало відомо завдяки повідомленню читача ресурсу Videocardz, і це перший зафіксований приклад саме такої схеми.

Шахрайство з DDR5

Користувач під ніком BravoNorris придбав на Amazon Spain чотири комплекти оперативної пам’яті XPG Caster 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 CL40. Три набори прибули першими, четвертий — за кілька днів. Усі відправлення за трекінгом ішли з Ірландії. Один комплект він перепродав, інший встановив у систему — пам’ять працювала без проблем.

Проблема виявилася під час відкриття третього комплекту під час складання ПК. Коробка була запаяна в плівку й зовні виглядала цілком автентично. Усередині ж лежали два старі модулі DDR або DDR2, на які наклеїли стікери, що імітували маркування радіаторів DDR5, а також металева пластина — ймовірно, для створення “правильної” ваги упаковки.

За словами покупця, наклейки можуть ввести в оману людину, яка дивиться лише у віконце коробки, хоча зблизька якість друку виглядає сумнівно. Четвертий, ще не відкритий комплект залишили для порівняння, щоб зіставити справжню упаковку з підробленою. Найімовірніше пояснення — шахрайство з поверненням. Хтось міг замінити вміст, знову запаяти коробку, повернути товар та отримати гроші за нього. А вже після цього продавець повторно виставив товар на продаж як новий.

Запит на повернення вже подали, але поки незрозуміло, чи погодиться Amazon на відшкодування. У таких ситуаціях радять знімати розпакування на відео — разом із пломбами, плівкою та серійними номерами. Це може допомогти в спорі щодо повернення коштів, хоча банки не завжди приймають такі докази. Якщо продавець відмовляє, єдиним варіантом може залишитися чарджбек через банк.

Редакція Videocardz звернулася до ADATA з проханням прокоментувати ситуацію та повідомити, чи відомі компанії подібні випадки з пам’яттю XPG і як покупцям перевіряти справжність продуктів.

Коментар ADATA

ADATA заявила, що закликає купувати продукцію виключно в офіційних авторизованих партнерів і дистриб’юторів. Для перевірки автентичності компанія надає спеціальний розділ на своєму сайті з інформацією про виявлення підробок. Також ADATA пообіцяла посилити інформування користувачів через офіційні канали та продовжити моніторинг неавторизованих торговельних майданчиків.

Цей випадок показує, що навіть запечатана упаковка від великого онлайн-ритейлера не гарантує автентичність дорогих комплектуючих, тому під час купівлі оперативної пам’яті та інших комплектуючих варто уважно перевіряти вміст одразу після отримання. І знімати процес розпаковки на відео.

Спецпроєкти
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму

Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року

Джерело: Videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Наступні відеокарти AMD Radeon: перша інформація з Financial Analyst Day 2025
Стрес-тест OCCT v15 змушує відеокарту “співати”: під час виявлення свисту дроселів вентилятори грають мелодію
Меланія Трамп та Хав’єр Мілей потрапили під суд за шахрайські токени. Трамп наступний?
Samsung DDR5 здорожчала в Кореї у три рази за три місяці, на Тайвані продають ОЗП лише разом з материнськими платами
Ютубер, якому NVIDIA компенсувала RTX 5090 FE, взявся за RTX Pro 6000 — відеокарта за $10 000 ламається під власною вагою під час транспортування
3D V-Cache недорого: вийшов AMD Ryzen 5 7500X3D за $269
JEDEC розробила стандарт оперативної пам'яті SOCAMM2: LPDDR5X з 9,6 Гбіт/с на контакт
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
NVIDIA замінить RTX 5090 FE скандальному ютуберу, котрий розібрав відеокарту і не зміг зібрати
MSI представила EZ PC Builder: ШІ-помічник збирання ПК назвав Ryzen 9800X3D бюджетним та "витратив" $1700 на ПК за $1000
NVIDIA підвищила продуктивність відеокарт у Windows 11 на 50%
BIOS ASUS RTX 5090 зі споживанням 800 Вт придатний для інших відеокарт
Gigabyte представила материнську плату AM5 з 5" вбудованим дисплеєм
Дуже їсти хочеться: Intel підняла ціни на старі процесори
BTF 3.0: Colorful показала перший концепт оновленого стандарту ПК, з бездротовим БЖ і гібридним живленням відеокарти
NVIDIA замінила зламану відеокарту за $10 000, яку показав ютубер — водночас в Китаї з'явилися потрібні запчастини за $25
Intel готує удар AMD: Core Ultra 400K зі 144 МБ кешу bLLC та Ultra 9 386H, що випереджає топові Ryzen AI
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
ШІ проти геймерів: AMD та NVIDIA скоротять виробництво недорогих відеокарт, Asus "уріже" конфігурації пам'яті
Micron закриває Crucial, щоб зосередитися на ШІ — SSD і пам'ять зникнуть вже в лютому
Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати