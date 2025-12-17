Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства

Підроблена пам'ять / BravoNorris, VideoCardz

В нинішніх умовах дефіциту та здорожчання оперативної пам’яті на ринку виявився новий різновид шахрайства з цим компонентом ПК. Запечатаний комплект DDR5, проданий як новий, насправді містив старі модулі DDR або DDR2. Про цей випадок стало відомо завдяки повідомленню читача ресурсу Videocardz, і це перший зафіксований приклад саме такої схеми.

Шахрайство з DDR5

Користувач під ніком BravoNorris придбав на Amazon Spain чотири комплекти оперативної пам’яті XPG Caster 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 CL40. Три набори прибули першими, четвертий — за кілька днів. Усі відправлення за трекінгом ішли з Ірландії. Один комплект він перепродав, інший встановив у систему — пам’ять працювала без проблем.

Проблема виявилася під час відкриття третього комплекту під час складання ПК. Коробка була запаяна в плівку й зовні виглядала цілком автентично. Усередині ж лежали два старі модулі DDR або DDR2, на які наклеїли стікери, що імітували маркування радіаторів DDR5, а також металева пластина — ймовірно, для створення “правильної” ваги упаковки.

За словами покупця, наклейки можуть ввести в оману людину, яка дивиться лише у віконце коробки, хоча зблизька якість друку виглядає сумнівно. Четвертий, ще не відкритий комплект залишили для порівняння, щоб зіставити справжню упаковку з підробленою. Найімовірніше пояснення — шахрайство з поверненням. Хтось міг замінити вміст, знову запаяти коробку, повернути товар та отримати гроші за нього. А вже після цього продавець повторно виставив товар на продаж як новий.

Запит на повернення вже подали, але поки незрозуміло, чи погодиться Amazon на відшкодування. У таких ситуаціях радять знімати розпакування на відео — разом із пломбами, плівкою та серійними номерами. Це може допомогти в спорі щодо повернення коштів, хоча банки не завжди приймають такі докази. Якщо продавець відмовляє, єдиним варіантом може залишитися чарджбек через банк.

Редакція Videocardz звернулася до ADATA з проханням прокоментувати ситуацію та повідомити, чи відомі компанії подібні випадки з пам’яттю XPG і як покупцям перевіряти справжність продуктів.

Коментар ADATA

ADATA заявила, що закликає купувати продукцію виключно в офіційних авторизованих партнерів і дистриб’юторів. Для перевірки автентичності компанія надає спеціальний розділ на своєму сайті з інформацією про виявлення підробок. Також ADATA пообіцяла посилити інформування користувачів через офіційні канали та продовжити моніторинг неавторизованих торговельних майданчиків.

Цей випадок показує, що навіть запечатана упаковка від великого онлайн-ритейлера не гарантує автентичність дорогих комплектуючих, тому під час купівлі оперативної пам’яті та інших комплектуючих варто уважно перевіряти вміст одразу після отримання. І знімати процес розпаковки на відео.

