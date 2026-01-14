Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць

Depositphotos

Зі слів Ілона Маска, наступного місяця Tesla припинить одноразовий продаж системи Full Self-Driving (FSD) і перейде виключно на модель щомісячної підписки.

Зміни набудуть чинності 14 лютого. Раніше Tesla пропонувала два варіанти: одноразову плату в розмірі $8000 під час придбання авто або ж щомісячну підписку.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14. FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Попри те, що Маск не надав жодних обґрунтувань для переходу, як відомо, рівень його компенсації в компанії залежить від зростання бізнесу. 10 млн активних підписок на FSD є однією з цілей, яких Tesla повинна досягти, щоб її генеральний директор отримав додаткові акції в рамках пакета оплати праці, схваленого акціонерами в листопаді. Ці та інші показники, які включають підвищення ринкової капіталізації, можуть принести Ілону акції на суму близько $1 трлн.

Tesla не розкрила, скільки клієнтів на цей час придбали або щомісячно передплачують FSD. На початку 2025 року Макс визнав проблеми з продуктом, коли його запитали, чи потрібно буде компанії модернізувати старі авто, оснащені менш потужними обчислювальними системами.

“Чесна відповідь полягає в тому, що нам доведеться”, — сказав Маск під час звіту про прибутки. “Це буде боляче та складно, але ми це зробимо. Зараз я певною мірою радий, що не так багато людей придбали пакет FSD”.

Tesla Full Self-Driving — це просунутий пакет функцій допомоги водієві, що дозволяє електромобілям самостійно прискорюватися, гальмувати, міняти смуги, паркуватися тощо, однак вимагає постійного нагляду людини, яка може перехопити керування. Система неодноразова потрапляла під суди та критику в тому, що стосується її “неправдивої” реклами чи то безпеки.

У 2025 році Національне управління безпеки дорожнього руху США розпочало розслідування щодо 2,88 мільйона авто Tesla, оснащених системою FSD, на основі понад 50 звітів про порушення правил безпеки дорожнього руху та серії аварій.

Тим часом згідно з Bloomberg, торік Tesla значно відстала від китайської BYD за світовими постачаннями електромобілів. Зважаючи на два поспіль щорічні спади продажів, Маск вирішив акцентувати роботу компанії на FSD, роботаксі та людиноподібних роботах.