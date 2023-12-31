Підсумки 2023 року: дописи авторів ІТС

В останній день року логічно було б підбити його підсумки.

Як раз їх ви зараз і читаєте 🙂

Хочу привітати всіх авторів та читачів ІТС зі святами, побажати перемог, чистого неба, частіше щиро посміхатись та бачити і чути близьких.

Трохи зробимо крок в недалеке минуле.

Ми давно хотіли підняти платформу блогів на ІТС. І не тільки тому, щоб українські автори, які пишуть на «умовно» росіянських порталах, типу хабра, дтф, іхбт і т.і. мали можливість десь публікувати свої матеріали українською мовою.

І не тільки, щоб українські читачі, які читають на тих же порталах, мали змогу читати десь український контент. І тому числі і тих самих авторів.

А і тому, щоб Всі ті, хто ще не писали взагалі, але мали таке бажання, знали, що можуть розмістити на ІТС свій допис.

Я вбачав б̶л̶о̶г̶и̶ авторські дописи дієвим інструментом розбудови українського ІТ-ком’юніті та насичення українським ІТ-контентом всесвітньої мережі.

І ось, наприкінці року, я радий сказати, що запуск платформи нам вдався. І я не тільки про редакцію та Раду авторів. Я про всіх нас разом – без вас, наші чудові автори і читачі це було б не можливо.

Про новини і майбутнє, певно, варто написати в майбутньому році, що я обов’язково і зроблю вже найближчими днями.

В цьому дописі ми підбиваємо підсумки.

Ми шукали, експериментували, проводили конкурси, запустили Марафон авторів ІТС та створили Раду авторів ІТС. Бо, якщо нічого не робити, я думаю, нічого і не буде вдаватись 🙂

Були і якісь незначні помилки і нові правила, хоча, я завжди був проти перенасичення правилами, умовами і цензуруванням. Було опубліковано 300 статей, більше ніж півмільйона переглядів, купа емоцій в десятках тисяч коментарів.

Ще раз наголошую на тому, що без вас всіх цього не сталось би 🙂

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Тепер прийшов час підбити підсумки двох останніх конкурсів в рамках Марафону авторів ІТС.

Окремо хочу подякувати нашим давнім і близьким друзям і партнерам Click.UA – їх допомога в першому конкурсі ІТС та в Марафоні авторів ІТС неоціненна!

Фотобатл

Ми очікували пожвавлення, але не очікували аж такої навали якісних фото!

Отже, автори надіслали 16 статей на конкурс.

В цей раз було дуже важко оцінювати. І не тільки, тому що було багато дуже якісних робіт.

А і, тому що за тими критеріями, за якими ми оцінюємо «не фото» статті тут вже не оціниш. Тому, ми ввели інші критерії оцінки, а саму шкалу оцінок розширили з 1 до 10, а не до 5.

Отже, в цьому конкурсі були такі критерії оцінки надісланих робіт: «художня якість, композиційність», «відповідність темам номінацій»та «оформлення, постобробка».

Всі надіслані роботи з оцінками:

Відповідно, переможцями цього конкурсу стали:

Поздоровляємо переможців! Традиційно вже, чекаю контакти для надсилання призів на [email protected]

Четвертий міні-конкурс Марафону авторів ІТС

Тут оцінювання було за попередньою схемою оцінок статей – оцінки від 1 до 5 та критерії оцінок:”якість написання», «розкриття думки», «оформлення».

Було надіслано 10 робіт, але оцінки мають тільки 9 з них (по причинам, які я опишу нижче):

Відповідно, переможцями цього конкурсу стали:

Поздоровляємо переможців! Традиційно вже, чекаю контакти для надсилання призів на [email protected]

А тепер про ситуацію, на яку звернув увагу автор і вже не одноразовий призер Odysseus.

Тема «плагіату».

Питання в тому, що в умовах конкурсів не стояла пряма заборона «плагіату», тим більш, якщо в українському сегменті Інтернету цього контенту не було.

Десятки кацапських порталів і Ютуб-каналів без якихось проблем і перешкод напряму крадуть контент з ІТС, користуючись тим, що ІТС чисто технічно не може закрити російську версію сайту (чому? про це не раз вже розповідалось і ми робимо все можливе, щоб змінити ситуацію).

Я особисто не бачу проблем, щоб хтось щось забирав в кацапів.

Але тут виходить дилема – якщо інші автори пишуть «з голови», то статті, які можна б було назвати «плагіатом» просто знецінюють їх працю.

Колись, наче ще в першому нашому конкурсі, ми стикнулись з подібною проблемою – багато авторів використовували штучний інтелект для написання статей. Були неодноразові випадки того, що взагалі вся стаття написана ChatGPT. Ну а що? Це ж напряму не заборонено правилами…

Плюс, не можливо стовідсотково бути певним, чи текст таки написаний за допомогою ШІ, чи просто в автора такий стиль.

Так і в цій ситуації – чи автор використав чиїсь зображення, а текст писав сам. Чи писав його наполовину сам, але «запозичив» якісь частини. А може це і взагалі – його стаття, яку він писав на кацапський портал колись (були унікуми, які мені просто лінк на їх статтю на іншому ресурсі надсилали).

І от, як і у випадку з ChatGPT, я прийняв «соломонове» рішення у внесенні ще й правила про «плагіат» у всіх наступних конкурсах.

Ну а автори, про яких говорив пан Odysseus нас покидають не прощаючись)

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В Україні не прецедентне право, але я не хочу створювати прецедент, проявивши лояльність до тих, хто знайшов “дірку” в системі.

От, підсумки підбили, конкурси закінчили, можна і, з вірою у світле майбутнє, чарку підняти за тих, хто пішов, захищаючи країну та за тих, хто прямо зараз захищає Батьківщину!

Ще раз всіх поздоровляю та бажаю року кращого, ніж той, що зараз закінчується!

До зустрічі в новому році!

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