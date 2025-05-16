AMD розробляє чип ARM Soundwave, також відомий час виходу Zen 6 та PS6, — інсайдер

CEO AMD Ліза Су /скриншот презентації AMD

Розділ Технології виходить за підтримки

Інформатор повідомляє, що пристрої Microsoft Surface 2026 року отримають чип AMD на архітектурі ARM під кодовою назвою Soundwave. А нова PS6 отримає чип AMD Zen 6.

Посилаючись на KeplerL2 NeoGAF, Сайт IT Home повідомляє, що SoC AMD на архітектурі Arm Soundwave був розроблений для наступної лінійки Microsoft Surface. Зараз ноутбуки та планшети Microsoft базуються на процесорах Qualcomm Snapdragon X, які все ще мають недоліки сумісності та продуктивності через емуляцію. Очікується, що чип AMD матиме кращу продуктивність в реальних програмах, а GPU AMD Radeon краще відтворюватиме графіку, ніж ARM Mali.

За чутками, Soundwave створений на техпроцесі 3 нм. Сайт Tom’s Hardware додає, що нові чипи будуть сумісні з сокетом FF5. Він прийде на зміну роз’єму FF3, у якому розташовані APU Aerith/Sephiroth для Steam Deck.

Крок AMD здається логічним на тлі ймовірного виходу невдовзі процесора NVIDIA N1, розробленого з MediaTek. Успіх Nintendo Switch на чипі «зелених», розкриває для AMD привабливість ринку портативних консолей на ARM.

KeplerL2 також каже, що процесорна архітектура AMD Zen 6 вийде на рік раніше, ніж консоль Sony PlayStation 6. За попередніми даними, Zen 6 має вийти у 2026 році, тож між PS5 та PS6 пройде близько 7 років.

Розділ Технології виходить за підтримки

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