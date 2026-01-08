Новини Кіно 08.01.2026 comment views icon

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном
Перші кадри бойовика "Блеф"

У мережу потрапили перші кадри піратського бойовика “Блеф” з рейтингом R, який буде ближчим до жорсткої історії, ніж до кримінальної драми.

Головну роль у стрічці зіграв Карл Урбан, відомий за роллю Біллі Бутчера у “Хлопаках” та Судді Дредда в рімейку однойменного фільму. Іншою головною героїнею стала одна з найуспішніших індійських акторок Пріянка Чопра-Джонас. Власне вона показала ексклюзивні кадри в X (Twitter).

“[Перші кадри показують] колишніх товаришів по команді, возз’єднаних у насильстві — вона хоче іншого життя, він хоче помсти”, — йдеться в описі фільму “Блеф”.

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном

Esquire додає, що це не легка піратська пригода. Фільм матиме більше спільного з історією про мафію, ніж з веселими піратами, що “танцюють йо-хо-хо”. За словами акторки, фільм не прикрашає піратство й не робить його “диснеївським”.

Пріянка зіграє колишню королеву піратів, яка думала, що залишила минуле позаду. Тим часом Урбан очолює команду Чопри, але хоче здати її за винагороду. Його напарник, якого зіграє Темуера Моррісон (Боба Фетта в “Мандалорці”), хоче відшукати золото, заховане героїнею в минулому. Конфлікт швидко перетворюється на боротьбу за виживання, де кожен переслідує власні інтереси.

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном

Стрічку продюсують брати Руссо, відомі за “Месниками”. Режисером фільму “Блеф” став Френк Е. Флауерс (“Боб Марлі: Одне кохання”). Сценарій написали Флауерс і Джо Балларіні. У фільмі також знялися Ісмаель Крус Кордова та Сафія Оклі-Ґрін.

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном
Кадр зі зйомок “Блефу”

Прем’єра стрічки “Блеф” запланована на лютий 2026 року на Amazon Prime Video.

Джерело: Screen Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Росомаха стає пастухом: перші кадри комедії "Вівці-детективи" з Г'ю Джекманом
Фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина" отримав перший постер і дату релізу — спочатку в кінотеатрах
"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
Прокинься, покійнику: на Netflix вийшов детектив "Ножі наголо 3"
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Вже не Супердівчина: український трейлер розкрив Мілі Алкок як "Суперґьорл", але показав Лобо і Крема з Жовтих пагорбів
Екранка трейлеру "Месники: Судний день" з'явилась в мережі зі "старим" Капітаном Америкою
Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал
"Аватар" став першою трилогією в історії кіно з касою в $6 млрд
Енді Серкіс показав трейлер мультфільму "Колгосп тварин" — милі свині, метеоризм і нічого від Джорджа Орвелла
Перший погляд на "Джуманджі 3": Скеля і компанія прямують у реальний світ
Перші кадри фільму "Легенда про Зельду" — зйомки офіційно почались
Перші кадри живого рімейку ”Ваяни“ — все, як у мультфільмі, але поки без Скелі
"Інновації прославлять людство": Метью Макконахі та Майкл Кейн ліцензували свої голоси для ШІ
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
"Людина, що біжить": фінальний трейлер запрошує до гри
Фільм “Одна битва за іншою” отримав дату релізу в “цифрі” — на HBО Max
Чорна вдова у DC: "Бетмен 2" залучає Скарлетт Йоханссон на головну роль
Люди Ікс дебютують в Marvel: новий тизер "Месників" розкрив Магнето і Ксав'єра
Діти Маколея Калкіна дивляться "Сам удома" і досі не знають, що їх батько — Кевін
Рассел Кроу розкритикував "Гладіатор 2": "Бракує морального ядра оригіналу"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати