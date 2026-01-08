"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном

Перші кадри бойовика "Блеф"

У мережу потрапили перші кадри піратського бойовика “Блеф” з рейтингом R, який буде ближчим до жорсткої історії, ніж до кримінальної драми.

Головну роль у стрічці зіграв Карл Урбан, відомий за роллю Біллі Бутчера у “Хлопаках” та Судді Дредда в рімейку однойменного фільму. Іншою головною героїнею стала одна з найуспішніших індійських акторок Пріянка Чопра-Джонас. Власне вона показала ексклюзивні кадри в X (Twitter).

“[Перші кадри показують] колишніх товаришів по команді, возз’єднаних у насильстві — вона хоче іншого життя, він хоче помсти”, — йдеться в описі фільму “Блеф”.

Esquire додає, що це не легка піратська пригода. Фільм матиме більше спільного з історією про мафію, ніж з веселими піратами, що “танцюють йо-хо-хо”. За словами акторки, фільм не прикрашає піратство й не робить його “диснеївським”.

Пріянка зіграє колишню королеву піратів, яка думала, що залишила минуле позаду. Тим часом Урбан очолює команду Чопри, але хоче здати її за винагороду. Його напарник, якого зіграє Темуера Моррісон (Боба Фетта в “Мандалорці”), хоче відшукати золото, заховане героїнею в минулому. Конфлікт швидко перетворюється на боротьбу за виживання, де кожен переслідує власні інтереси.

Стрічку продюсують брати Руссо, відомі за “Месниками”. Режисером фільму “Блеф” став Френк Е. Флауерс (“Боб Марлі: Одне кохання”). Сценарій написали Флауерс і Джо Балларіні. У фільмі також знялися Ісмаель Крус Кордова та Сафія Оклі-Ґрін.

Прем’єра стрічки “Блеф” запланована на лютий 2026 року на Amazon Prime Video.

Джерело: Screen Rant