Південна Корея оштрафувала Samsung за опромінення працівників — очікуються подальші стягнення

Регулювальні органи Південної Кореї підтвердили, що Samsung порушила правила ядерної безпеки та піддала опроміненню працівників заводу з виробництва напівпровідників.

Комісія з ядерної безпеки наклала на Samsung адміністративний штраф 10,5 млн вон ($7900) на основі результатів розслідування, йдеться в заяві агентства. Найбільша компанія Південної Кореї може зіткнутися з додатковими штрафами за два інших порушення, додали у комісії.

У травні двоє працівників заводу Samsung приблизно за 40 м на південь від Сеула зазнали впливу опромінення, яке значно перевищує річний ліміт під час технічного обслуговування обладнання для аналізу кремнієвих пластин. Співробітники отримали «аномальні симптоми на пальцях» через локалізоване опромінення, їхні аналізи крові перебували в межах норми.

Відповідно до заяви регулятора, захисний пристрій, який автоматично вимикає випромінювання, коли відкриваються дверцята камери, не спрацьовував через недбалість з боку групи радіаційної безпеки Samsung.

Samsung заявила, що співпрацюватиме з розслідуванням та надаватиме підтримку постраждалим працівникам. Компанія обіцяє докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшим нещасним випадкам.

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Джерело: Bloomberg