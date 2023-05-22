Платний пошуковик Neeva без реклами ексспівробітників Google припиняє роботу з 2 червня — компанія займеться розробкою ШІ

Neeva був одним з тих стартапів, який міг кинути виклик Google, однак нині він закриває свою пошукову систему та перекваліфіковується на напрямок штучного інтелекту. За повідомленнями The Information, хмарна платформа Snowflake планувала придбати Neeva.

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«Створювати пошукові системи важко», — написали співзасновники Neeva Шрідхар Рамасвамі та Вівек Рагхунатан у дописі в блозі.

Neeva була заснована у 2019 році ексспівробітниками Google та запустила пошукову систему без реклами за передплатою два роки тому в США. У наступні місяці Neeva зібрала 600 000 користувачів та продовжила експансію на Європу. Компанія залучила від $75 млн інвестицій з моменту створення.

Шрідхар Рамасвамі, зокрема, був однією з тих причин, чому Neeva вважали потенційним конкурентом Google Пошуку – раніше він керував рекламним бізнесом техногіганта. Власне йому й вдалося створити конкурентоспроможну пошукову систему, яка випередила Google у деяких аспектах (як-от заміна «‎синіх посилань» на більш візуальні результати), однак нині вона припиняє роботу.

Стартапу довелось боротися з мільярдними угодами Google, які роблять її «‎пошуковою системою за замовчуванням» чи не на усіх пристроях; спливаючими вікнами, які уточнюють «‎чи ви дійсно хочете змін» під час встановлення нового браузера чи пошуковика (й складність пошуку цих налаштувань врешті-решт); безладом у вебмагазині Chrome та іншим.

Neeva – це платний продукт, оскільки засновники хотіли запропонувати бізнес-модель для пошуку, відмінну від того, що пропонує рекламу та відстежує ваші дії.

«Під час цього досвіду ми виявили, що одна справа — створити пошукову систему, і зовсім інша — переконати звичайних користувачів у необхідності обрати щось краще», — пишуть засновники Neeva.

Компанія йде з ринку у, здавалось би, найзручніший час для розвитку – користувачі все частіше скаржаться на рекламне навантаження та неякісні результати Google, а поява чатботів Bing і ChatGPT перевернула уявлення про те, як можна взаємодіяти з інтернетом. Neeva також робила ставку на штучний інтелект і розробила систему на основі мовної моделі під назвою Neeva AI, яка багато в чому корисніша, Bing або Bard. Але цього, схоже, було замало.

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Інші конкуренти все ще змагаються у «‎знищенні» Google: Bing продовжує наполегливо намагатися завоювати частку ринку, а Brave нещодавно рекламував, що тепер він повністю працює на власному стеку пошуку. Такі компанії, як you.com і DuckDuckGo, також намагаються переглянути спосіб роботи пошуку та використовують для цього штучний інтелект. Але наразі схоже, що єдиним справжнім конкурентом Google є Google.

Сама Neeva припинить роботу з 2 червня та надалі зосередиться на «‎новій сфері», яка, ймовірно, буде присвячена великим мовним моделям та пов’язана з поглинанням Snowflake.

Компанія поверне гроші користувачам за невикористані передплати та видалить їхні дані.