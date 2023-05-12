Google Bard запрацював у 180 країнах світу — України у переліку немає

Google скасувала список очікування для нещодавно оновленого власного ШІ-чатбота і вже зараз тестову версію Bard можна випробувати на території 180 країн. Але не в Україні.

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Схожа ситуація відбувалася з ChatGPT, який OpenAI заблокувала в Україні, щоб «‎не порушити санкції, які з 2014-го року поширюються на анексований Крим/ “ЛДНР“». Після низки офіційних листів, дзвінків та зустрічей з керівництвом стартапу, голова Мінцифри Михайло Федоров оголосив, що чатбот запрацював в Україні. З моменту запуску ChatGPT пройшло щонайменше три місяці – перш ніж українці змогли використовувати технологію законним шляхом.

У переліку доступності Bard – понад 180 країн, але на Україну – й натяку немає. На недавній конференції Google I/O компанія анонсувала, що чатбот працюватиме на PaLM 2 (наступному поколінні власної великої мовної моделі компанії), стане мультимодальним та багатомовним. До підтримки англійської, корейської та японської додадуться близько 40 мов, і з огляду на те, що у переліку є українська – заборона Bard на території України виглядає не надто очікуваною.

Для користувачів з України чатбот поки видає повідомлення про те, що «Bard наразі не підтримується у вашій країні» – але спроба отримати доступ через VPN була успішною.

У Мінцифри обмеження поки ніяк не коментували, але, сподіваємося, що найближчим часом там посприяють розв’язанню цього питання.