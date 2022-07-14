PlayStation Stars — нова програма лояльності з балами, які можна використовувати на поповнення гаманця PSN та покупки в PS Store

Sony анонсувала нову програму лояльності для користувачів PSN під назвою PlayStation Stars. Її запуск відбудеться пізніше цього року (точна дата поки не повідомляється), а взяти участь та виграти цінні призи зможуть всі охочі.

Програмою PlayStation Stars передбачені винагороди за виконання різноманітних завдань та кампаній. Наприклад, кампанія «щомісячна реєстрація» / Monthly Check-In передбачає присудження винагороди за запуск будь-якої гри з бібліотеки, тоді як в інших для винагороди знадобиться перемога у турнірі, отримання певних трофеїв або першість в отриманні «платини» у тій чи іншій грі.

Усі учасники PlayStation Stars зможуть заробляти бали лояльності, які надалі можна буде обміняти в магазині — на поповнення гаманця в PSN чи придбання окремих ігор у PS Store. Як додаткову перевагу, підписникам PlayStation Plus, зареєстрованим в PlayStation Stars, бали нараховуватимуться автоматично за покупки в PlayStation Store.

Окремою частиною PlayStation Stars стане новий тип винагород — «колекційні цифрові предмети». Серед них будуть віртуальні фігурки улюблених і культових персонажів ігор та інноваційних пристроїв з минулого. У Sony чітко заявили, що ці предмети — це точно не NFT, оскільки їх не можна буде обміняти чи продати.

«Ми дуже сподіваємося, що ця нова програма сколихне у пам’яті спогади про минулі ігри та водночас змусить вас радіти майбутньому з PlayStation: вшановувати ігрові епохи, які ми створили разом, намічати нові шляхи для дослідження та об’єднувати гравців для глобальних святкувань» з офіційного блогу PlayStation

У Sony запевняють, що це лише початок і надалі програма PlayStation Stars продовжить розвиватися та розширюватися. Наразі ранні тести цієї програми, а її запуск планується пізніше цього року з поетапним розгортанням за регіонами.