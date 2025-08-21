Початок кінця Google Assistant: зустрічайте Gemini for Home та нову розумну колонку

Gemini покращить домашню автоматизацію з Gemini for Home

Під час заходу Made by Google 2025 окрім презентації смартфонів та смартгодинника компанія детально розповіла про Gemini for Home і побіжно показала нову фірмову розумну колонку.

Gemini for Home

Google позиціює Gemini for Home як абсолютно нового голосового асистента для наступного покоління допомоги вдома. Він побудований на тих самих ШІ-моделях, що й Gemini у смартфоні, але має спеціальні можливості для дому. Він може відкривати й відтворювати медіа, забезпечує розширене керування розумним домом, може займатися організацією домашніх і сімейних справ, а також надавати відповіді на будь-які питання.

У порівнянні з Google Assistant, Gemini for Home називають “потужнішим та зручнішим у використанні” завдяки “розширеним можливостям логічних висновків, інтерпретації та пошуку, доступним у наших найпотужніших моделях”. Активаційна фраза “Hey Google” залишається незмінною, але Google наголошує, що “жорсткі команди” поступаються місцем “більш нюансованим і складним запитам”.

Наприклад, один запит для розумного дому може містити кілька дій: “Приглуши світло та встанови температуру на 22 градуси”. Ще цікавіше, що Gemini здатен “логічно обробляти складніші інструкції”, на кшталт “вимкни світло скрізь, крім моєї спальні”.

З’явилася покращена підтримка природної мови для створення календарів, списків і таймерів, що дозволяє давати команди на кшталт:

“Додай інгредієнти для приготування справжньої італійської лазаньї до мого списку покупок”

“Встанови таймер для ідеально бланшованої броколі”.

Також Gemini for Home може виконувати складні медіа-запити:

“Увімкни пісню, яка отримала нагороду як пісня року у 1990-му”

“Зіграй пісню з цьогорічного літнього блокбастера про перегони”.

Окремо виділяється функція розмовного пошуку, де можна отримати більш розгорнуті відповіді:

“Як тримати єнотів подалі від заднього двору вночі?”

“З огляду на погоду, натовпи та ціни на готелі, коли найкращий час відвідати Грецькі острови?”

Gemini Live

Ключова новинка — Gemini Live тепер працює на розумних колонках і дисплеях. Достатньо сказати: “Hey Google, let’s chat”, щоб розпочати діалог у природному форматі без постійного повторення ключової фрази. Асистент підтримує багатоступеневу бесіду, розпізнає уточнення та дозволяє змінювати напрямок відповіді “на ходу”.

Приклади використання:

У кухні: “У мене є шпинат, яйця, вершковий сир і копчений лосось у холодильнику. Допоможи приготувати смачну страву”. Gemini пропонує яйця по-флорентійськи, фрітату чи пасту з рецептом і покроковими порадами.

Для здоров’я: “Допоможи скласти план харчування на тиждень перед моїм першим марафоном”.

Для побуту: “Моя посудомийка не зливає воду. Поясни прості кроки для перевірки”.

Для творчості: “Створи казку на ніч для моєї 6-річної доньки”. Можна задавати параметри сюжету: головна героїня — науковиця і принцеса, яка любить кукурудзу, а також запропонувати кілька варіантів пухнастого компаньйона.

Gemini for Home поступово замінить Google Assistant на Nest Hub, Nest Audio та Nest Mini. Ранній доступ розпочнеться вже в жовтні, причому будуть доступні як безкоштовні, так і платні версії сервісу.

У проморолику за участю баскетболіста Янніса Адетокумбо та автогонщика Ландо Норріса з’явився новий розумний динамік. Він має форму сплюснутої сфери, схожої на Nest Wifi, і світиться фірмовим кільцем Gemini у відтінках синього, фіолетового та білого. Поки що — без подробиць.

Джерело: 9to5google, androidpolice