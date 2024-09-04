Поліція США потай буксирує автівки Tesla, бо ті стали «свідками» злочинів

Турист з Канади, який гостив в Окленді, був здивований, коли побачив, що місцева поліція буксирує його Tesla просто зі стоянки готелю — однак, виявилось, що така практика звична для США.

Річ у тім, що відео, записане камерами електромобілів Tesla, може надати важливі докази для розкриття злочинів. В цьому випадку автівка канадця, ймовірно, стала свідком вбивства водія фургона, який був припаркований неподалік — чоловік отримав вогнепальне та ножове поранення, й зрештою помер у лікарні. Канадець швидко надав поліції усю необхідну інформацію з Tesla, і автівці дали спокій.

Сучасні автомобілі мають купу різних датчиків та камер, що використовуються для систем допомоги водію. І випадки, коли поліція забирає транспорт для пошуку доказів — дуже поширені в США.

За останні два місяці лише в Окленді було відбуксировано три Tesla. Ця автівка має переваги для пошуку доказів, оскільки обладнана системою безпеки Sentry Mode. Зазвичай у власника просять дозволу на доступ, однак якщо з ним не можуть зв’язатися — виписується ордер на обшук, а автівку тимчасово конфіскують.

Інший випадок стався у липні, біля магазину косметики в Окленді. Під час сварки групи людей почалась стрілянина, в результаті якої загинула 27-річна жінка. Поліція, яка прибула на місце, відбуксирувала три автівки (в тому числі Tesla Model X), припарковані поряд, отримала необхідні докази й арештувала двох осіб.

Tesla описує Sentry Mode як «функцію, що дозволяє відстежувати дії навколо вашого автомобіля, коли він припаркований і заблокований». Запис автоматично запускається піл час виявлення руху, залежно від рівня загрози — ймовірно, йдеться про гучні звуки, постріли чи крики тощо.

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Джерело: carscoops