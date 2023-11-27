Поліція США рекомендує батькам відключати на дитячих iPhone функцію NameDrop, яка з’явилася в iOS 17.1

Місцевий відділ поліції в Огайо попереджає батьків про нову функцію iPhone, яка була ввімкнена за замовчуванням після оновлення до iOS 17.1. За допомогою NameDrop два iPhone можуть обмінюватися контактною інформацією, включаючи телефонні номери та фотографії.

Для цього потрібно тримати дисплей свого iPhone на відстані кількох сантиметрів від верхньої частини iPhone іншої людини. Обмін інформацією не буде завершений, якщо два пристрої iPhone будуть відведені один від одного і заблоковані до завершення передачі інформації.

Поліція Міддлтона звертається до батьків із закликом вимкнути цю функцію на iPhone своїх дітей, щоб запобігти передачі ними свого номера телефону, адреси електронної пошти та імені, передає PhoneArena.

Поліція в інших регіонах США також попереджає батьків про NameDrop, зокрема поліція Вотертауна, штат Коннектикут, опублікувала попередження через Facebook. Деякі батьки в цьому районі написали у Facebook, що вони нещодавно оновили iPhone своїх дітей, але не знали про нову функцію.

Деякі користувачі iPhone відреагували на попередження поліції, зазначивши, що, на відміну від заяв поліції, ця функція вимагає певного втручання з боку користувачів і не передбачає автоматичного обміну особистою контактною інформацією. Однак, напевно, краще вимкнути цю функцію на телефонах iPhone ваших дітей.