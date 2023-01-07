Поліція заарештувала тисячі злочинців, зламавши зашифровану телефонну мережу EncroChat у 2020-му році. Однак чи було це законно?

Зашифрована телефонна мережа EncroChat, яку поліція зламала у 2020 році, як виявилось, була прихистком та місцем спілкування злочинців, що торгували зброєю, наркотиками чи відверто говорили про вбивства або викрадення людей у повідомленнях. Однак це призвело не лише до низки арештів, а й до позовів зі сторони самих злочинців — ті вважали такі дії поліції незаконними.

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Зловмисне програмне забезпечення, яке правоохоронці таємно встановили в зашифровану систему, викрило понад 100 мільйонів повідомлень, оголивши внутрішню роботу злочинного підпілля.

Німецький адвокат Крістіан Льодден у жовтні 2020 року спілкувався з потенційними клієнтами лише про одне: його підзахисні, проти яких порушили кримінальні провадження, стверджували, що використовували EncroChat і хвилювалася, що їхні пристрої зламали та потенційно могли виявити докази злочинів.

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“У мене було 20 таких зустрічей, — каже Льодден. “Тоді я зрозумів, — наближається стихійне лихо”.

У підозрюваних проведено обшуки та вилучено тисячі кілограмів наркотиків. Чимало користувачів EncroChat по всій Європі, в тому числі у Великій Британії, Німеччині, Франції та Нідерландах, нині вже перебувають у в’язницях. По інших справах ще тривають суди.

Проте дехто ставить під сумнів хакерську операцію. Адвокати стверджують, що зламані повідомлення не повинні використовуватися як докази — мовляв, правила щодо обміну даними були порушені, а підозрювані не мали справедливих судів.

Наприкінці 2022 року одну з таких справ в Німеччині було передано до найвищого суду Європи, і якщо її розглянуть на користь підозрюваних — це потенційно може “підірвати” сотні інших подібних справ. Експерти кажуть, що це негативно впливає на довіру до наскрізного шифрування в усьому світі.

“Навіть погані люди мають права. Ми не захищаємо злочинців. Ми захищаємо права обвинувачених”, — каже Льодден.

Злом EncroChat

EncroChat була заснована у 2016 році, на момент злому у 2020-му в ній були зареєстровані близько 60 000 людей.

Користувачі сплачували тисячі доларів за використання спеціально налаштованого телефону Android, який, згідно з вебсайтом компанії EncroChat, міг “гарантувати анонімність”. Серед “безпечних функцій” телефону: зашифровані чати, нотатки та телефонні дзвінки з використанням версії протоколу Signal, а також можливість “тривожного видалення” всього на телефоні та підтримку клієнтів у реальному часі.

Поліція, ймовірно, не зламала шифрування мережі, а натомість скомпрометувала сервери EncroChat у Рубе, Франція, і, зрештою, завантажила шкідливі програми на пристрої. Попри те, що мало відомо про те, як відбувся злом або який тип шкідливого програмного забезпечення використовувався, згідно з судовими документами, постраждали 32 477 із 66 134 користувачів EncroChat у 122 країнах.

У багатьох країнах Європи суди постановили, що повідомлення з EncroChat можна використовувати як доказ. Однак зараз ці рішення оскаржуються. Кожна країна, як відомо, має власну правову систему з окремими правилами щодо типів доказів, які можуть бути використані, і процесів, яких повинні дотримуватися прокурори. Наприклад, у Великій Британії здебільшого заборонено використовувати “перехоплені” докази в суді.

Апеляції у вищих судах

У жовтні регіональний суд Берліна направив апеляцію EncroChat до Суду Європейського Союзу (CJEU), одного з найвищих судів континенту. Орган має прийняти рішення з 14 пунктів про те, як дані передавалися по Європі та як вони використовувалися в кримінальних справах.

Льодден, який не бере участі у справі, що дійшла до CJEU, але координує роботу з десятком інших юристів, каже, що судді пропонували людям вигідні угоди та пом’якшили вироки за визнання провини в деяких із перших справ.

Адвокат використовував кілька ліній захисту: часто піднімаючи питання про те, яка правова база була використана для виправдання збору даних із пристроїв людей, та розгляд самих даних.

“Ви не знаєте, як французи отримали дані. Єдине, що ясно, це те, що це не повні дані, тому що є прогалини, і дані, які вони отримали, не повністю розшифровані”, — каже адвокат.

Дата, коли справу розгляне Суд ЄС, ще не встановлена. В іншому гучному судовому процесу, два британських користувачі EncroChat подали апеляцію до вищого європейського суду з прав людини. Також у жовтні Касаційний суд Франції поставив під сумнів попередні судові рішення по EncroChat і заявив, що їх слід переглянути.

Чим займались користувачі EncroChat

Дані, отримані після злому, стали справжнім скарбом для правоохоронців — кількість арештів організованих злочинців у Німеччині зросла на 17%, а у Великій Британії заарештовано щонайменше 2800 осіб. Серед них: двоє чоловіків, які планували влаштувати стрілянину з метою помсти (засуджені на 18 років кожен); торговець наркотиками, що реалізував 8 кілограмів кокаїну та героїну (ув’язнений на 14 років); ще шістьох осіб заарештовано за контрабанду екстазі та засуджено на 140 років.

У Нідерландах шістьох осіб заарештували після того, як поліція виявила сім транспортних контейнерів, переобладнаних у “камери для тортур” — їх не встигли використати, завдяки як раз таки злому телефонів злочинців.

У червні минулого року поліція в Домініканській Республіці, як повідомляється, заарештувала ймовірних організаторів самої системи EncroChat.

Військова поліція Національної жандармерії Франції, Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії та федеральне слідче поліцейське агентство Німеччини відмовилися коментувати судові справи. Ян Оп Ген Оорт, речник Європолу, каже, що розслідування проводилося в рамках роботи спільної слідчої групи:

“Дані у справі були зібрані на основі положень французького законодавства та з судового дозволу через рамки міжнародного співробітництва судових та правоохоронних органів”.

Мисливці за шифруванням

EncroChat — не єдина зашифрована телефонна мережа, яка була зламана поліцією. Правоохоронці проводили операції проти Ennetcom, Sky ECC і Anom (ФБР таємно взяло контроль над останнім і керувало мережею), що підкреслює велику увагу до шифрування.

Протягом багатьох років поліція скаржилася, що шифрування заважає їм отримати доступ до даних, у Європі та США пропонуються закони, які можуть його послабити.

Злам телефонних мереж, які вважаються зашифрованими та високозахищеними (деякі можуть бути законними, а інші більш тіньовими), викликає питання про тактику правоохоронних органів і прозорість.

“Ми бачимо, що правоохоронні органи фактично нормалізують практику, яка створює небезпечний прецедент у плані стеження”, — каже Лор Бодрігає-Жерар, юридичний директор некомерційної організації у сфері кримінального правосуддя в Європі Fair Trials.

Один суд у Фінляндії вже постановив, що дані, зібрані ФБР від Anom, не можуть бути використані — тяжкість передбачуваних злочинів не виправдовувала спосіб доступу до даних, стверджували місцеві звіти. Тим часом Верховний суд Італії заявив, що методи, які використовуються для доступу до повідомлень Sky ECC, повинні бути розкриті.

Понад 100 голландських юристів попередили, що поліція йде “слизьким шляхом”, використовуючи хакерські атаки та приховуючи свої методи. У відкритому листі правозахисники зазначили, що у майбутньому мішенями можуть стати Signal або WhatsApp:

“Ці служби вже під підозрою, яка ґрунтується лише на використанні надійного шифрування та захисту власної конфіденційності”.

Джерело: Wired, BBC