Помер Кабосу — легендарний собака-мем, який став обличчям Dogecoin

Шіба-іну, який став обличчям мемної криптовалюти Dogecoin, помер 24 травня у віці 17 років.

Його власниця Ацуко Сато повідомила цю новину у своєму офіційному блозі (через Cointelegraph), висловлюючи свою глибоку вдячність за любов і підтримку, яку виявляв Кабосу протягом багатьох років. Криптоспільнота та шанувальники Кабосу висловили свої співчуття, поділившись спогадами про собаку, яка стала легендою Інтернету.

Кабосу вперше привернув увагу у 2010 році, коли Сато забрала його з притулку та опублікувала фотографії у блозі. Одне з зображень зі здивованим та дещо скептичним виразом обличчя шіба-іну завірусилось у мережі, як мем із фразами ламаною англійською.

До 2013 року мем набував все більшої популярності, а згодом обличчя Кабосу використали як офіційне зображення мемної криптовалюти Dogecoin. Ілон Маск неодноразово провокував стрибки монети своїми публікаціями в Twitter: у квітні 2023 року він тимчасово замінив синю пташку в Twitter на Кабосу — вартість Dogecoin злетіла на 30%, а сам Маск в цей час продав монети на суму $124 млн.

У грудні 2022 року Сато повідомила спільноті, що у Кабосу є проблеми зі здоров’ям, а після того, як співтворець Dogecoin Біллі Маркус попросив підписників про допомогу — один запропонував покрити «будь-які витрати, необхідні для забезпечення найкращого лікування».