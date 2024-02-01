Новини Military Tech 01.02.2024 о 13:47 comment views icon

Помста за корвет «Тернопіль». Спецпризначенці ГУР знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф

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Юрій Орос

Автор новин

Помста за корвет «Тернопіль». Спецпризначенці ГУР знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф

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ГУР МО повідомляє, що внаслідок спецоперації знищено ворожий ракетний катер «івановєц». Це можна назвати помстою за український корвет «Тернопіль», захоплений російськими військами 20 березня 2014 року під час окупації Криму, й потім перетвореного на плавучу мішень для потоплення протикорабельною крилатою ракетою «Москіт», випущеною саме з «івановця».

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року операцію здійснили воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Помста за корвет «Тернопіль». Спецпризначенці ГУР знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала. Натомість подія дозволила закреслити ще одно судно російського чорноморського флоту.

Помста за корвет «Тернопіль». Спецпризначенці ГУР знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф

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