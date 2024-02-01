Помста за корвет «Тернопіль». Спецпризначенці ГУР знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф

ГУР МО повідомляє, що внаслідок спецоперації знищено ворожий ракетний катер «івановєц». Це можна назвати помстою за український корвет «Тернопіль», захоплений російськими військами 20 березня 2014 року під час окупації Криму, й потім перетвореного на плавучу мішень для потоплення протикорабельною крилатою ракетою «Москіт», випущеною саме з «івановця».

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року операцію здійснили воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала. Натомість подія дозволила закреслити ще одно судно російського чорноморського флоту.

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