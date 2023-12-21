Новини Авто 21.12.2023 о 14:48 comment views icon

Porsche та Aston Martin першими отримають імерсивний Apple CarPlay наступного покоління

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Юрій Орос

Автор новин

Porsche та Aston Martin першими отримають імерсивний Apple CarPlay наступного покоління

Apple заявила, що до кінця 2023 року ми отримаємо анонси автомобілів з наступним поколінням бездротового CarPlay, а сьогодні вона представила макети інтерфейсу, що стилістично мімікрує під приладові панелі Porsche та Aston Martin. Нова система прагне докорінно змінити всі дисплеї даного транспортного засобу.

Тема відрізняється для кожного автовиробника, а система надає CarPlay доступ до функцій автомобіля, як-от дисплей приладової панелі, радіо та налаштування температури. У варіанті Porsche — трициферблатна панель зі спідометром зліва та шпалери, виконані у стилі «гусяча лапка», як на сидіннях.

Porsche та Aston Martin першими отримають імерсивний Apple CarPlay наступного покоління

У макеті Aston Martin (на головному фото) медіадисплей знаходиться в центрі, оточений спідометром і тахометром, і виділений фірмовим зеленим кольором бренду. Дані, які стосуються водіння, надходять від датчиків автомобіля напряму, навіть коли iPhone запускає застосунки, з приміткою Apple, що телефон не зберігає і не відстежує інформацію, що надходить від автомобіля.

Ця функція була анонсована на конференції для розробників Apple WWDC у 2022 році, а на тому ж заході цього року компанія попросила розробників підготуватися до нової системи, яка додає сполучення з певними ключами від автомобіля, спрощений процес підключення, покращену Siri, передає The Verge.

Aston Martin повинна інтегрувати нове покоління CarPlay в інформаційно-розважальну систему на DB12 і його кабріолеті DB12 Volante. Плани Porsche менш зрозумілі, але там сказали, що інтеграція систем «піде на один рівень далі», ніж наявні системи у повністю електричному Macan, і пообіцяли більше подробиць наступного року, коли він буде представлений.

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