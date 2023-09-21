Постачання носимих пристроїв знову пішли в зростання після двох кварталів спаду ─ IDC

У другому кварталі 2023 року глобальні постачання носимих пристроїв повернулися до зростання після двох кварталів спаду. В IDC підрахували, що ринок виріс на 8,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а постачання досягли 116,3 млн пристроїв.

До п’ятірки найбільших брендів увійшли Apple, Xiaomi, Imagine Marketing, Huawei та Samsung. Apple була на голову вище конкурентів з точки зору частки ринку, хоча цей показник трохи знизився.

Зростання постачання багато в чому обумовлено падінням середніх цін продажу, що стало наслідком посилення конкуренції та спроб ритейлерів скоротити надлишкові запаси. За останній рік також посилилася конкуренція з боку дрібніших компаній, а також збільшилися постачання менш відомих пристроїв, таких як кільця.

Менеджер з досліджень в IDC говорить, що зараз, крім базових функцій відстеження фізичної активності, таких як кількість пройдених кроків і дистанція пробіжки, споживачі вимагають цілісного підходу до оцінки стану здоров’я. Тим самим відкривається шлях для таких функцій, як моніторинг сну, показники відновлення, бали готовності та відстеження рівня стресу. Саме тут дрібніші бренди, такі як Oura, Whoop та Withings, змогли зайняти свою нішу. Очікується, що невдовзі й інші компанії випустять власні пристрої з такими функціями.

Складаючи прогноз на найближче майбутнє, IDC очікує постачання носимих пристроїв у 2023 році на рівні 520 млн одиниць. Це на 5,6% більше, ніж 2022 року. З них навушники складають найбільшу категорію, на яку припадає 62% постачання всіх носимих пристроїв. Слідом йдуть розумні годинники (32% постачання). За оцінками IDC, до кінця 2027 року постачання досягнуть 625,4 млн пристроїв, що відповідає сукупному річному темпу зростання 4,7%.

Як очікується, найкращий приріст цього року продемонструє сегмент розумних годинників – 11,3%. Постачання навушників зросте на 4,5%, а реалізація фітнес-трекерів знизиться на 8,8%. Інші категорії носимих пристроїв продемонструють приріст на 6,8%, але їх загальний обсяг у кількісному вираженні складе лише 1,8 млн.

Джерело: IDC