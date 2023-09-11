Пожежа знищила третину офісу розробників S.T.A.L.K.E.R. 2, ніхто із співробітників не постраждав

Як повідомило чеське видання Vortex, 7 вересня празький офіс компанії GSC Game World, розробника S.T.A.L.K.E.R. 2, постраждав від пожежі. Нагадаємо, минулого року через російське вторгнення в Україну компанія відкрила офіс у Празі.

Повідомляється, що в результаті інциденту один із трьох поверхів, які займає GSC Game World, отримав серйозні пошкодження і вимагає «повного відновлення». Два інші поверхи, які використовується компанією, не постраждали від пожежі. Однак на пошкодженому поверсі розробники розміщували резервні сервери. Ніхто зі співробітників компанії чи працівників офісу не постраждав. Представник GSC Game World підтвердив факт займання та заявив, що інцидент розслідується.

Інший співробітник GSC Game World під ніком Mol1t підтвердив інформацію про пожежу в офіційному каналі Stalker Discord.

«Це правда. На щастя, ніхто зі співробітників чи офісного персоналу внаслідок інциденту не постраждав. У четвер у нашому офісі у Празі спалахнула пожежа. Попри те, що пожежу вдалося загасити, зараз один з офісних поверхів потребує повного відновлення. Подальші подробиці інциденту ще з’ясовуються. Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність за ваші запитання та слова підтримки, які ми отримали. Ніяка аномалія, навіть «Пальник», не змусить нас зупинитися у прагненні кінцевої мети. Раніше ми стикалися з гіршими ситуаціями. Це нормально.»

Зазначимо, що останнім часом студії GSC Game World явно не щастить. Вона зіткнулася зі зломом та витоком файлів гри S.T.A.L.K.E.R. 2. За допомогою шантажу так зване «російська сталкерська спільнота» домагалося «вибачень» та ру-локалізації. Минулого місяця розробники показали грабельну версію гри, але все ж таки перенесли вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024 рік.

Джерело: pcgamer