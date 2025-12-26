Новини Пристрої 26.12.2025 comment views icon

Представлений Xiaomi Watch 5: подвійний процесор, eSIM, аналіз ЕКГ та керування жестами без дотику

Смартгодинник Xiaomi Watch 5

На додачу до флагманського смартфона Xiaomi 17 Ultra китайська компанія представила новий смартгодинник Xiaomi Watch 5.

Новинка отримала корпус з нержавіючої сталі діаметром 47 мм та 1,54-дюймовий AMOLED-дисплей з тонкими рамками шириною 2,6 мм. Екран підтримує глобальну яскравість до 1500 ніт і частоту оновлення 60 Гц. Для підвищення зносостійкості Xiaomi використала синтетичне сапфірове скло як для дисплея, так і для віконця датчика серцевого ритму.

Ключова особливість годинника — подвійна чипова та подвійна системна архітектура. У пристрої працює процесор Snapdragon W5 (як і в Pixel Watch 2), виготовлений за 4-нм техпроцесом, у парі з енергоефективним чипом BES2800. Snapdragon W5 відповідає за продуктивні завдання та графіку, тоді як BES2800 бере на себе фонові процеси й моніторинг здоров’я. Такий підхід дозволив досягти до 6 днів автономної роботи в режимі продуктивності та до 18 днів у режимі енергозбереження.

Окремі версії Xiaomi Watch 5 підтримують eSIM, що дозволяє годиннику напряму підключатися до 4G-мереж без смартфона. Пристрій самостійно здійснює голосові дзвінки, приймає повідомлення, працює з WeChat і Alipay, підтримує потокове відтворення музики та покрокову навігацію через Baidu Maps. Також у годиннику є вбудований магазин застосунків із програмами для фітнесу, спілкування, навігації та повсякденних завдань.

Для контролю здоров’я Xiaomi Watch 5 пропонує ЕКГ-аналіз серцевого ритму з 30-секундними вимірюваннями та детальними звітами. Вперше для смартгодинників Xiaomi додала електроміографічній сенсор м’язових сигналів, який фіксує слабкі електричні імпульси м’язів і дозволяє керувати дзвінками, медіа, будильниками та під’єднаними пристроями за допомогою рухів пальців. Також доступні безперервний моніторинг пульсу, вимірювання SpO2, аналіз сну, визначення рівня стресу та швидке комплексне сканування стану здоров’я в один дотик.

Годинник підтримує понад 150 спортивних режимів. Для тренувань у залі передбачені 3D-анімовані підказки, автоматичний підрахунок повторів і детальна оцінка результатів. Для активностей на відкритому повітрі доступні офлайн-карти, навігація маршрутами, сповіщення про відхилення від маршруту та функція повернення назад для хайкінгу й бігу пересіченою місцевістю.

Xiaomi Watch 5 постачається з різними ремінцями: фтореластомеровими чорного та кольору хакі, шкіряними, а також преміальним титановим ремінцем, надрукованим на 3D-принтері. Годинник підтримує контактну зарядку, працює на базі HyperOS і оснащений голосовим асистентом Super XiaoAi з локальною обробкою команд.

Ціна базової версії Xiaomi Watch 5 стартує з 1999 юанів ($284), тоді як модифікація з підтримкою eSIM коштує 2299 юанів ($327).

Джерело: gizmochina

