«Найімовірніше, ні, але це не точно»: Тодд Говард про екранізацію The Elder Scrolls та інших ігор Bethesda

Сьогодні на Amazon Prime Video велика та гаряче очікувана багатьма прем’єра — перший сезон серіалу Fallout вийшов повністю (8 епізодів) з українськими субтитрами. Після прем’єри в Голлівуді продюсер серіалу і геймдиректор Bethesda Тодд Говард розповів редактору IGN, наскільки високі шанси екранізації культової The Elder Scrolls та інших відомих франшиз студії.

Про екранізацію The Elder Scrolls та інших ігор

Геймдиректор Bethesda розповів, що у нього не припиняють питати про фільм чи серіал про «Стародавні сувої», а він продовжує заперечувати та відмовлятися.

«Я не знаю. Зараз нічого такого немає в роботі. Всі питають, наприклад, про Elder Scrolls, а я продовжую відповідати “ні”. Тому відповідаю ще раз, найімовірніше, ні. Ніколи не знаєш, яка ідея “вистрелить”. Та я гадаю, що [з серіалом за Fallout] все вийшло як треба, ми якісно виконали роботу, оскільки тоді зійшлися всі зірки. Ми самі взялися за цю ідею, бо вона запала нам в душу, і ми такі “агов, це звучить дійсно круто”, без жодного примусу і тиску тому “що треба ж зробити серіал”, бо інакше нічого б не вийшло». Тодд Говард,

виконавчий продюсер Bethesda Game Studios

Ще раніше Тодд Говард розповідав, що з екранізацією Fallout теж не все відразу склалося.

Залаштункове відео про створення серіалу

Глава Bethesda Game Studios не уточнив, яким конкретно за ліком є співпродукт з Amazon, але пригадав, що під час першого знайомства одразу знайшов спільну мову Джонатаном Ноланом (співавтор серіалу «Край „Дикий Захід“») і тоді все закрутилося.

«Саме тому я відповідав “ні” десятиліття. Всі хотіли зняти серіал або фільм (за мотивами Fallout), але я був непохитний і казав “Ні”. Я не відчував, що це справді те, що треба. А потім я зустрів Джонатана Нолана, чиї роботи мені дуже подобаються (The Dark Knight, Interstellar, Person of Interest і Westworld), і ми відразу знайшли спільну мову. І я запитав, чи не хоче він зайнятися Fallout. І зробити це так, щоб серіал відчувався як нова гра у серії: з новою локацією, своєю історією, повною свободою дій та творчим безумством Ми дуже задоволені результатами». Тодд Говард,

виконавчий продюсер Bethesda Game Studios

Серіал Fallout розповідає про виживання людей у ​​постапокаліптичному майбутньому у 2296 році — через 219 років після ядерної війни, яка знищила майже все людство. Сюжет є канону ігрової серії, але розповідає оригінальну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів. Сам продюсер Джонатан Нолан раніше порівнював шоу з Fallout 5.

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Напередодні прем’єри з’явилися рецензії критиків, які залишилися у захваті та назвали шоу однією з найкращих ігрових екранізацій — серіал увібрав притаманну серії ігор унікальну естетику, яка органічно поєднує наукову фантастику, ретрофутуризм і вестерн. На Metacritic рейтинг шоу становить 72 бали зі 100 (глядацький — 6,5 з 10), на Rotten Tomatoes — 93% «свіжості» (глядацький — 87%). І так, в майбутньому нас чекає другий сезон Fallout.