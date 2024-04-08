Другий сезон серіалу Fallout отримав податкові пільги у Каліфорнії — натяк на те, що він буде

Очікується, що другий сезон серіалу Fallout за відомою серією ігор, який дебютує 11 квітня на Amazon Prime, відбудеться і буде відзнятий у Каліфорнії. Кінокомісія штату оголосила в понеділок, що надала $152 млн податкових пільг на знімання 12 серіалів, зокрема й Fallout, який отримав $25 млн з них. Перший сезон знімався в основному в Нью-Йорку, також фільмування проходило в Юті.

Податкові пільги в Каліфорнії спрямовані на те, щоб переманити телешоу, виробництво яких уже відбувалося в іншому штаті чи за кордоном. Такі шоу отримують кредит у розмірі 25% від кваліфікованих витрат, а також ще 20% на кожному наступному сезоні.

Загалом штат щорічно виділяє на ці пільги близько $330 мільйонів доларів, з яких 57% йде на серіали, а 43% — на фільми. Кредит спрямований на боротьбу з тенденцією кіновиробництва шукати податкових пільг в інших штатах США, або ж в Канаді та Великій Британії. Студії щороку подають заявки на отримання кредитів у Каліфорнії під час кількох раундів фінансування, кредити надаються залежно від потенційного створення робочих місць.

Але навіть якщо серіал отримав пільги у Каліфорнії, це не гарантує, що воно дійсно переїде туди. Рік тому Amazon отримала $25 млн на перенесення другого сезону «Цитаделі» до Каліфорнії. Однак згодом шоу було вилучено з програми, а гроші повернули.

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Джерело: The Verge