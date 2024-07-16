Продавець чохлів засвітив Sony Xperia 5 VI – вихід смартфона не очікувався цього року

Всупереч попереднім повідомленням, цього року Sony випустить ще один смартфон серії Xperia 5. Про це свідчить сторінка в онлайн магазині європейського продавця Alza, який виставив на продаж захисний чохол Spigen Rugged Armor для моделі Sony Xperia 5 VI.

Ціна чохла становить €16,90. Хоча його ще немає в наявності, та все ж сторінка в магазині дозволяє розгледіти деякі деталі смартфона Sony Xperia 5 VI. Наприклад, світлодіодний спалах розташований між двома камерами, тоді як спалах Xperia 5 V розташований лівіше. В іншому, здається, дизайн Xperia 5 V і Xperia 5 VI не надто відрізняється. Схоже, що телефони також будуть майже схожими за розмірами.

Sony ще не згадувала про Xperia 5 VI, але, виходячи з попередньої історії, телефон має бути представлений у вересні. Враховуючи те, що Xperia 5 V був значним покращенням у порівнянні з попередньою моделлю, можна очікувати, що те саме станеться з Xperia 5 VI.

Очікується, що Sony Xperia 5 VI буде оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 та відносно компактним 6,1-дюймовим OLED дисплеєм із захисним склом Corning Gorilla Glass. Виходячи з опублікованих знімків, пристрій матиме подвійну камеру на задній панелі. В попередника це була комбінація головного 48-мегапіксельного модуля та 12-мегапіксельного надширококутного модуля. Також очікується, що пристрій збереже батарею від Xperia 5 V, що забезпечить місткість 5000 мАг.

Джерело: phonearena