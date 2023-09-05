Тизер-трейлер нового сезону «Локі» тягає Тома Гіддлстона крізь час і простір

Скандинавський бог-жартівник Локі у виконанні Тома Гіддлстона повертається, щоб зупинити могутнього лиходія і врятувати всесвіт. На щастя, він не залишиться одиноким в цій подорожі.

Мобіус М. Мобіус (Оуен Вілсон) – доброзичливий агент Управління Часовими Змінами (TVA), який допомагав хаотичному головному герою під час його подорожі в першому сезоні, повернеться для нових епізодів. Але оскільки Локі потрапив у зовсім іншу часову шкалу до того часу, коли перша частина добігла кінця – невідомо, чи Мобіус, якого видно в новому тизері, є тим, кого глядачі знають і люблять, чи це зовсім інша версія персонажа. Окрім повернення Вілсона, до акторського складу серіалу приєднався Джонатан Ке Кван у ролі Уробороса, техніка TVA.

Локі також доведеться знову об’єднатися з Сильві, вона ж Леді Локі (Софія Ді Мартіно), яка зрадила його у фіналі першого сезону.

Попередній трейлер другого сезону «‎Локі», до речі, побив рекорди та став найбільшим дебютним онлайн-трейлером серед усіх серіалів на Disney+ із 80 мільйонами переглядів.

Цікаво, що на тлі протестів сценаристів та акторів Marvel перенесла чи не усі релізи, окрім «‎Локі», який вийде чітко за графіком – 6 жовтня. Нові епізоди (їх загалом 6) виходитимуть на Disney+ щотижня.