Новини Кіно 05.09.2023 о 10:28

Тизер-трейлер нового сезону «Локі» тягає Тома Гіддлстона крізь час і простір

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Скандинавський бог-жартівник Локі у виконанні Тома Гіддлстона повертається, щоб зупинити могутнього лиходія і врятувати всесвіт. На щастя, він не залишиться одиноким в цій подорожі.

Тизер-трейлер нового сезону «Локі» тягає Тома Гіддлстона крізь час і простір

Мобіус М. Мобіус (Оуен Вілсон) – доброзичливий агент Управління Часовими Змінами (TVA), який допомагав хаотичному головному герою під час його подорожі в першому сезоні, повернеться для нових епізодів. Але оскільки Локі потрапив у зовсім іншу часову шкалу до того часу, коли перша частина добігла кінця – невідомо, чи Мобіус, якого видно в новому тизері, є тим, кого глядачі знають і люблять, чи це зовсім інша версія персонажа. Окрім повернення Вілсона, до акторського складу серіалу приєднався Джонатан Ке Кван у ролі Уробороса, техніка TVA.

Продовження «‎Локі» – другий трейлер серіалу Marvel возз'єднує бога-жартівника з Сильві та показує дебют персонажа Джонатана Ке Квана 

Локі також доведеться знову об’єднатися з Сильві, вона ж Леді Локі (Софія Ді Мартіно), яка зрадила його у фіналі першого сезону.

Попередній трейлер другого сезону «‎Локі», до речі, побив рекорди та став найбільшим дебютним онлайн-трейлером серед усіх серіалів на Disney+ із 80 мільйонами переглядів.

Цікаво, що на тлі протестів сценаристів та акторів Marvel перенесла чи не усі релізи, окрім «‎Локі», який вийде чітко за графіком –  6 жовтня. Нові епізоди (їх загалом 6) виходитимуть на  Disney+ щотижня.

  • Перший сезон «Локі», який вийшов у 2021 році, став хітом як для шанувальників, так і для критиків. Серіал був номінований на шість премій «‎Еммі». Персонаж Локі вперше з’явився у «‎Торі» 2011 року, і з того часу його у кіновсесвіті Marvel грає Том Гіддлстон.
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