Програма Deep-Live-Cam для заміни обличчя у реальному часі під час відеотрансляції захоплює інтернет

В останні дні програма Deep-Live-Cam захопила соціальні мережі. Вона створює якісні дипфейки обличчя у реальному часі.

Програма додає дипфейк на основі обличчя людини до прямої трансляції з вебкамери, з відстеженням пози, освітлення та виразу обличчя. Результати не бездоганні, проте й наявний рівень вражає.

Deep-Live-Cam розроблялася з кінця минулого року, але нещодавно проєкт почав привертати увагу в інтернеті. Відео наочно демонструє здатність «одягнути» обличчя Марка Цукерберга, Джорджа Клуні тощо.

Some experiments – it works almost flawlessly and it’s totally real-time. Took me 5 minutes to install. pic.twitter.com/Ow0QRF7WOj — joao (@jay_wooow) August 9, 2024

Раптовий сплеск популярності на короткий час підштовхнув проєкт з відкритим кодом до топу трендових ресурсів GitHub. Відкритість та безплатність робить ПЗ повністю доступним для будь-кого з мінімальними навичками програмування.

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Викликає занепокоєння можливе шахрайське використання Deep-Live-Cam. Програма фактично дозволяє користуватися чужим обличчям та відкриває безліч можливостей для зловживань. Користувачі висловлюють думку, що зараз доречно мати якесь додаткове підтвердження особи — наприклад, кодове слово.

Deep-Live-Cam is trending #1 on github. It enables anyone to convert a single image into a LIVE stream deepfake, instant and immediately. pic.twitter.com/yWuHgRaGDp — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 12, 2024

Виникнення слова «deepfake» приписують випадку 2017 року. Користувач Reddit використав його як маркер під час демонстрації можливості заміни обличчя порноакторів на обличчя знаменитостей. Тоді подібні технології були повільними, дорогими та далекими від роботи у реальному часі. Однак зараз це може зробити фактично будь-хто, з мінімумом зусиль та витрат.

Злочинці вже користуються подібними засобами. Нагадаємо, у лютому шахраї в Китаї під час відеодзвінка видали себе за керівників компаній, зокрема, за фінансового директора, та обманом змусили співробітника переказати понад $25 млн. Цей працівник був єдиною реальною людиною на відеоконференції. Нещодавно у США клонували голос Джо Байдена та відмовляли людей від голосування на праймеріз у Нью-Гемпширі. З появою програм як Deep-Live-Cam випадки віддаленого шахрайства з відео можуть стати більш поширеними.

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Джерело: TechSpot

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