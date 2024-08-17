Новини Софт 17.08.2024 о 11:37 comment views icon

Програма Deep-Live-Cam для заміни обличчя у реальному часі під час відеотрансляції захоплює інтернет

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Андрій Русанов

Автор сайту

Програма Deep-Live-Cam для заміни обличчя у реальному часі під час відеотрансляції захоплює інтернет

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В останні дні програма Deep-Live-Cam захопила соціальні мережі. Вона створює якісні дипфейки обличчя у реальному часі.

Програма додає дипфейк на основі обличчя людини до прямої трансляції з вебкамери, з відстеженням пози, освітлення та виразу обличчя. Результати не бездоганні, проте й наявний рівень вражає.

Deep-Live-Cam розроблялася з кінця минулого року, але нещодавно проєкт почав привертати увагу в інтернеті. Відео наочно демонструє здатність «одягнути» обличчя Марка Цукерберга, Джорджа Клуні тощо.

Раптовий сплеск популярності на короткий час підштовхнув проєкт з відкритим кодом до топу трендових ресурсів GitHub. Відкритість та безплатність робить ПЗ повністю доступним для будь-кого з мінімальними навичками програмування.

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Викликає занепокоєння можливе шахрайське використання Deep-Live-Cam. Програма фактично дозволяє користуватися чужим обличчям та відкриває безліч можливостей для зловживань. Користувачі висловлюють думку, що зараз доречно мати якесь додаткове підтвердження особи — наприклад, кодове слово.

Виникнення слова «deepfake» приписують випадку 2017 року. Користувач Reddit використав його як маркер під час демонстрації можливості заміни обличчя порноакторів на обличчя знаменитостей. Тоді подібні технології були повільними, дорогими та далекими від роботи у реальному часі. Однак зараз це може зробити фактично будь-хто, з мінімумом зусиль та витрат.

Злочинці вже користуються подібними засобами. Нагадаємо, у лютому шахраї в Китаї під час відеодзвінка видали себе за керівників компаній, зокрема, за фінансового директора, та обманом змусили співробітника переказати понад $25 млн. Цей працівник був єдиною реальною людиною на відеоконференції. Нещодавно у США клонували голос Джо Байдена та відмовляли людей від голосування на праймеріз у Нью-Гемпширі. З появою програм як Deep-Live-Cam випадки віддаленого шахрайства з відео можуть стати більш поширеними.

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«Фоха — це дипфейк». У Telegram викрили сітку каналів, яка поширює ШІ-відео «українців» із фронту

Джерело: TechSpot

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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