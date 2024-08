Програма Deep-Live-Cam для заміни обличчя у реальному часі під час відеотрансляції захоплює інтернет

В останні дні програма Deep-Live-Cam захопила соціальні мережі. Вона створює якісні дипфейки обличчя у реальному часі.

Програма додає дипфейк на основі обличчя людини до прямої трансляції з вебкамери, з відстеженням пози, освітлення та виразу обличчя. Результати не бездоганні, проте й наявний рівень вражає.

Deep-Live-Cam розроблялася з кінця минулого року, але нещодавно проєкт почав привертати увагу в інтернеті. Відео наочно демонструє здатність «одягнути» обличчя Марка Цукерберга, Джорджа Клуні тощо.

Some experiments – it works almost flawlessly and it’s totally real-time. Took me 5 minutes to install. pic.twitter.com/Ow0QRF7WOj

— joao (@jay_wooow) August 9, 2024