Програмісти Microsoft у відділі ШІ заробляють на $120 000 у рік більше, ніж колеги — інсайд

Згідно з витоком даних про зарплати у Microsoft, програмісти, які працюють над ШІ, отримують значно більше інших. Інші ж незадоволені та дивляться «на сторону».

Електронна таблиця, отримана Business Insider, розповідає, що середній інженер-програміст у новому відділі штучного інтелекту Microsoft заробляє до $377 611 на рік. Це приблизно на $120 000 більше, ніж середня зарплата їхніх колег у компанії.

Як стверджує видання, сотні співробітників Microsoft поділилися подробицями про оплату праці та підвищення. Понад 500 дописів містить такі дані, як зарплати, підвищення платні на основі продуктивності та відсоток бонусів.

Хоча автентичність електронної таблиці може викликати сумніви, вона окреслює пріоритети Microsoft та роль, яку вона відводить ШІ. Також стало відомо, що різниця у зарплаті є джерелом невдоволення серед працівників.

Також є дані, що Microsoft перевела деяких співробітників з команди Teams до відділу штучного інтелекту для допомоги в проєктах, пов’язаних з Copilot. Це відбувається тоді, коли компанія зосередилась на вдосконаленні Copilot замість додавання нових функцій.

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У той самий час інвестори висловлюють занепокоєння через надвеликі витрати Microsoft на розвиток штучного інтелекту — їм важко визначити конкретний шлях для отримання прибутку з цього. Відповідно до останнього звіту Microsoft Work Trend Index, більшість керівників компаній наймають лише професіоналів з навичками роботи з ШІ.

За кілька місяців до витоку опитування працівників Microsoft виявило, що більш ніж половина з них були готові залишити роботу, якби надійшла краща пропозиція. Співробітники посилалися на те, що відсутність підвищення зарплати негативно впливає на їхню продуктивність та моральний стан, що спонукає їх шукати інші варіанти.

Джерела: Business Insider, Windows Central