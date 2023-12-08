Програми, в яких штучний інтелект «роздягає‎» жінок на фото, набули ‎шаленої популярності — 24 млн користувачів лише у вересні

За даними аналітичної компанії Graphika, сервіси активно використовують соцмережі для реклами — зокрема на X і Reddit, де кількість їх посилань зросла на 2400% з початку року.

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Лише у вересні 2023-го сервісами, де штучний інтелект «‎роздягає» людей (найчастіше жінок) на фото скористалися близько 24 млн осіб. Найчастіше фото беруть із соціальних мереж і поширюють без згоди їх власників.

В одному з оголошень на X текст припускав, що штучний інтелект створить фото з оголеним тілом, а потім клієнт може надіслати його людині, яка й була на ньому зображена, тим самим підбурюючи до потенційного шантажу. Деякі сервіси також відображаються як спонсорований контент на YouTube, і один з таких виводиться першим під час пошуку за словом «nudify».

Представник Google заявив, що YouTube не дозволяє рекламу, «яка містить відвертий сексуальний контент». Ні X, ні Reddit не відповіли на запити про коментарі від Bloomberg.

«Ми бачимо, як усе частіше це роблять звичайні люди зі звичайними цілями», — сказала Єва Гальперін, директор із кібербезпеки Electronic Frontier Foundation. «Ми бачимо це серед старшокласників і студентів».

Водночас, навіть якщо жертви дізнаються про несанкціоноване використання свого зображення, важко змусити правоохоронні органи провести розслідування чи знайти кошти для судового позову, вважає Гальперін.

У США наразі немає закону, який би убезпечив дорослих людей від створення порнодипфейків, хоча уряд забороняє створення таких зображень для неповнолітніх. У листопаді дитячий психіатр із Північної Кароліни був засуджений до 40 років ув’язнення за використання програм для роздягання на фото своїх пацієнтів.

TikTok тим часом заблокував ключове слово «undress» — популярний пошуковий термін, пов’язаний із сервісами, та попереджає усіх, хто ввів запит, що воно «може бути пов’язане з поведінкою або контентом, який порушує правила платформи». Meta також почала блокувати ключові слова, пов’язані з пошуком додатків для роздягання. Утім обидві компанії також не надали коментарів.

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Джерело: Bloomberg