Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3

Генеральний директор Дженсен Хуанг на CES 2026 / NVIDIA

На CES 2026 керівники NVIDIA та AMD зробили резонансні заяви щодо комп’ютерних компонентів. Здається, з огляду на ринкову ситуацію, геймерам доведеться “відкотитися” на кілька років.

Дженсен Хуанг: “Це гарна ідея”

Раніше ITC.ua повідомляв про інсайд щодо повернення відеокарт RTX 3060. У відповідь на питання журналіста, голова NVIDIA прямо не підтвердив подібні плани, але схвалив таку ідею.

“Ціни на ігрові відеокарти, особливо на найновіші та найкращі, справді зростають, що, можливо, пов’язано з деякими обмеженнями на постачання та виробничі потужності, як можна припустити. Чи вважаєте ви, що, можливо, збільшення виробництва деяких відеокарт старішого покоління, на старіших технологічних процесах, де може бути більше доступних виробничих потужностей, допоможе цьому, або, можливо, також збільшення постачання відеокарт з меншим обсягом DRAM? Чи є якісь кроки, які можна вжити, або якась конкретна інформація, яку ви могли б нам надати з цього приводу?”, — запитав Пол Алкорн з Tom’s Hardware.

Відповідь Дженсена Хуанга була досить неконкретною, але він явно не виключає повернення старих відеокарт. Здається, ця ідея ще не у розробці, але має шанс на втілення.

“Так, можливо, і ми могли б, залежно від покоління, також впровадити технологію штучного інтелекту останнього покоління в графічні процесори попереднього покоління, і це вимагатиме чималої кількості інженерних зусиль, але це також можливо. Я повернуся і подивлюся на це. Це гарна ідея”.

Девід Макафі з AMD: “Те, над чим ми активно працюємо”

Керівник розробки процесорів AMD Ryzen був більш конкретним. Компанія вже веде роботи з відродження процесорів Zen 3 на платформі AM4. Tom’s Hardware вважає, що, ймовірно, йдеться про Ryzen 5000.

“AMD […] безумовно, розглядає все, що вона може зробити, щоб збільшити пропозицію та повернути продукти в екосистему, щоб задовольнити потреби геймерів, які, можливо, хочуть значного оновлення своєї платформи AM4 без необхідності перебудовувати всю свою систему […] це безумовно те, над чим [AMD] дуже активно працює”, — відповів Девід Макафі журналістам.

Обидві заяви свідчать, що компанії ще далекі від конкретних анонсів пристроїв, але тенденцію можна побачити. Пам’ять DDR4 не так зросла у ціні, як DDR5, та й відеокарти з GDDR6 вийдуть дешевшими. Втім, це теж не гарантує від дефіциту, адже потребує виробничих потужностей, організаційних та інженерних зусиль.