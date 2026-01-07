Новини Технології 07.01.2026 comment views icon

Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3
Генеральний директор Дженсен Хуанг на CES 2026 / NVIDIA

На CES 2026 керівники NVIDIA та AMD зробили резонансні заяви щодо комп’ютерних компонентів. Здається, з огляду на ринкову ситуацію, геймерам доведеться “відкотитися” на кілька років.

Дженсен Хуанг: “Це гарна ідея”

Раніше ITC.ua повідомляв про інсайд щодо повернення відеокарт RTX 3060. У відповідь на питання журналіста, голова NVIDIA прямо не підтвердив подібні плани, але схвалив таку ідею.

“Ціни на ігрові відеокарти, особливо на найновіші та найкращі, справді зростають, що, можливо, пов’язано з деякими обмеженнями на постачання та виробничі потужності, як можна припустити. Чи вважаєте ви, що, можливо, збільшення виробництва деяких відеокарт старішого покоління, на старіших технологічних процесах, де може бути більше доступних виробничих потужностей, допоможе цьому, або, можливо, також збільшення постачання відеокарт з меншим обсягом DRAM? Чи є якісь кроки, які можна вжити, або якась конкретна інформація, яку ви могли б нам надати з цього приводу?”, — запитав Пол Алкорн з Tom’s Hardware.

Відповідь Дженсена Хуанга була досить неконкретною, але він явно не виключає повернення старих відеокарт. Здається, ця ідея ще не у розробці, але має шанс на втілення.

“Так, можливо, і ми могли б, залежно від покоління, також впровадити технологію штучного інтелекту останнього покоління в графічні процесори попереднього покоління, і це вимагатиме чималої кількості інженерних зусиль, але це також можливо. Я повернуся і подивлюся на це. Це гарна ідея”.

Девід Макафі з AMD: “Те, над чим ми активно працюємо”

Керівник розробки процесорів AMD Ryzen був більш конкретним. Компанія вже веде роботи з відродження процесорів Zen 3 на платформі AM4. Tom’s Hardware вважає, що, ймовірно, йдеться про Ryzen 5000.

“AMD […] безумовно, розглядає все, що вона може зробити, щоб збільшити пропозицію та повернути продукти в екосистему, щоб задовольнити потреби геймерів, які, можливо, хочуть значного оновлення своєї платформи AM4 без необхідності перебудовувати всю свою систему […] це безумовно те, над чим [AMD] дуже активно працює”, — відповів Девід Макафі журналістам.

Обидві заяви свідчать, що компанії ще далекі від конкретних анонсів пристроїв, але тенденцію можна побачити. Пам’ять DDR4 не так зросла у ціні, як DDR5, та й відеокарти з GDDR6 вийдуть дешевшими. Втім, це теж не гарантує від дефіциту, адже потребує виробничих потужностей, організаційних та інженерних зусиль.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Дефіцит пам’яті: карти microSD великої місткості зникли в Японії
CEO Arm каже, що фізичну працю також замінить ШІ — вставлений у роботів
Ветеран Windows тестує ПК від Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 років продуктивність зросла "у 200 000 разів"
NVIDIA замінила зламану відеокарту за $10 000, яку показав ютубер — водночас в Китаї з'явилися потрібні запчастини за $25
Китайська відеокарта Fuxi A0 підтримує трасування променів та масштабування на основі графічного IP Imagination DXD
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
Порівняння AMD FSR Ray Regeneration з NVIDIA DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7
Samsung DDR5 здорожчала в Кореї у три рази за три місяці, на Тайвані продають ОЗП лише разом з материнськими платами
Замість Corsair DDR5 96 ГБ вартістю $1000 користувачі отримали декоративні модулі за $35 — вже два подібних випадки
Власник “кам’яної” Asus RTX 5080 отримав справжню відеокарту та зробив пам’ятне тату з камінцями
Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності
Надія на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung розпочинає масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с
Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
Справжня пожежа: кабель NVIDIA RTX 5090 згорів вщент
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
NVIDIA повернула підтримку PhysX у відеокарти RTX 50
AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
GPU Xe3 в процесорах Intel Panther Lake показали продуктивність як в мобільної RTX 3050 Ti, — Geekbench
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати