Процесори AMD — найбільш продавані на Amazon, чип Intel лише на 12 місці

AMD набирає обертів на ринку процесорів для ПК. Зараз чипи Ryzen «окупували» десятку найбільш продаваних чипів маркетплейса Amazon.

Усі десять найбільш продаваних процесорів для настільних комп’ютерів на Amazon займають чипи AMD. Intel з процесором Core i7-14700K лише на 12 місці.

Причина здається очевидною: «червоні» роблять найкращу пропозицію за співвідношенням продуктивності та вартості. Також останнім часом процесори Intel 13 та 14 поколінь критикують через нестабільну роботу, а нове покоління, позбавлене старих проблем, все ще не з’явилося.

Очолює список бестселерів AMD Ryzen 7 7800X3D Процесор останнього покоління забезпечує топову продуктивність за понад $500. На другому місці 12-ядерний Ryzen 9 5900X, який зараз коштує лише $230. Також варто відзначити Ryzen 7 5800X за $160 та бюджетний Ryzen 5 5500X за $80.

На ринку, на якому колись домінувала Intel, довго спостерігалося відчутне падіння. Примітно, що зараз бюджетні процесори «синіх» знаходяться дуже низько в списку. Очікується, що нові чіпи AMD Ryzen 9000 теж матимуть популярність. Втім, їхня ціна, як і продуктивність, не надто відрізнятиметься від наявних.

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На більш важливому ринку ноутбуків ситуація в AMD не така радісна. Джерела серед виробників кажуть, що її відносини з деякими партнерами «натягнуті» — вони отримують погану технічну підтримку та загальний рівень спілкування. Зараз на ринку представлено порівняно мало пристроїв з новітніми процесорами AMD Ryzen AI 300.

Згідно з Ekatalog, в Україні теж лідирують процесори AMD, проте чип Intel — вже на п’ятому місці.

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