Intel vs AMD: «червоні» мають успіх у битві за ринок процесорів

Незважаючи на те, що Intel зіткнулася з непростою фінансовою ситуацією, компанія все ще займає левову частку світового ринку процесорів. Її продукти для настільних ПК, мобільних пристроїв і центрів обробки даних займають понад 70% частки ринку. З усім тим, AMD поступово сточує це домінування, як тепла вода, що капає на величезний льодовик.

Останній аналіз ринку від Mercury Research підкреслює цю тенденцію та показує, що AMD досягає значних успіхів у сфері CPU для центрів обробки даних, тоді як Intel залишається домінуючим гравцем у клієнтській сфері. Цифри показують, що AMD повільно з’їдає частку ринку Intel, а процесори для центрів обробки даних є категорією, що розвивається найшвидше для компанії. Наприклад, за останній рік AMD відвоювала 5,6% частки ринку в Intel. Спостерігається тенденція, що AMD щокварталу забирає приблизно 1% ринку від Intel.

Хоча AMD покращує свої позиції у сфері центрів обробки даних, Intel все ще домінує в галузі з часткою ринку 75,9%. Проте, схоже, що Intel є королем за обсягами продажів, тоді як AMD заробляє більші гроші на своїх дорогих прискорювачах ШІ. Обидві компанії у другому кварталі заробили майже однакову суму від продажів процесорів для центрів обробки даних — близько $3 млрд. Але Intel контролює значно більшу частку ринку, щоб отримати той самий дохід. AMD заявила, що її прискорювачі MI300 заробили $1 млрд швидше, ніж будь-які інші продукти за всю її історію, а продажі її чипів для центрів обробки даних за минулий рік зросли на 115%.

В клієнтському сегменті прогрес AMD був дещо повільнішим. Що стосується всіх клієнтських процесорів, включно з чипами для настільних комп’ютерів та мобільних пристроїв, AMD збільшила свою частку ринку на 3,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, довівши її до 21,1% у порівнянні з 78,9% в Intel.

Якщо розглядати категорії окремо, у другому кварталі AMD втратила 1% частки ринку процесорів для настільних ПК, забезпечивши Intel 77% ринку. Однак у цьому сегменті продажі компанії все одно зросли на 3,6% порівняно з минулим роком. Що стосується процесорів для ноутбуків, то AMD зараз контролює 20,3% ринку, а її частка зросла на 3,8% з минулого року. Отже, Intel займає 79,7% ринку.

Джерело: extremetech

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