Новини Ігри 22.11.2023 о 13:49 comment views icon

Проти Sony подали позов на $7,9 млрд за… «завищені ціни на ігри в PS Store»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У колективному груповому позові 8,9 мільйона клієнтів вимагають компенсації у розмірі $7,9 млрд.

У скарзі, вперше поданій у серпні 2022 року, стверджувалось, що Sony «зловживала своїм домінуючим становищем на ринку», продаючи за завищеними цінами цифрові ігри й доповнення через PlayStation Store, який стягує 30% комісії з розробників і видавців.

Нині британський спеціалізований суд з питань конкуренції постановив, що позов, поданий експертом із прав споживачів Алексом Нілом від імені 8,9 мільйона клієнтів PlayStation, може бути переданий до суду.

«Це перший крок у забезпеченні повернення боргів споживачам в результаті порушення закону компанією, яка роками стягувала з них гроші через завищені ціни», — сказав Нілл.

Відтепер Sony має пояснити свої дії у суді, а клієнти можуть отримати компенсацію у розмірі $7,9 млрд, які між ними розділять порівну. Скарга охоплює усіх, хто проживав у Великій Британії та купував контент у PlayStation Store у період з 19 серпня 2016 року по 19 серпня 2022 року (якщо хтось не відмовиться від участі).

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