"Проєкт Аве Марія" зняли без зелених екранів, а корабель будували вручну

Катерина Левицька

Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"
"Проєкт Аве Марія"

Співрежисер “Проєкт Аве Марія” Крістофер Міллер підтвердив, що у фільмі взагалі не використовувались зелені екрани, але уточнив, що це не дорівнює відсутності візуальних ефектів.


Команда свідомо відмовилася від зелених екранів на користь практичних ефектів, аби досягти більшої реалістичності. Корабель, на якому відбувається більшість подій, був побудований вручну, а інопланетний персонаж, на ім’я Рокі — це лялька.

“Уточню, що “без зеленого екрана” не означає “без візуальних ефектів”. Насправді у фільмі були тисячі кадрів із візуальними ефектами”, — пише Міллер. “Так, зелений екран іноді використовують для побудови декорацій, але ми створили весь інтер’єр вручну. Однак всередині лишались деякі елементи, які потрібно було видалити”.

Міллер надав ці роз’яснення на реакцію соцмереж, в яких не повірили у відсутність графіки. Дехто жартував, чи не знімали вони фільм реально у космосі, зважаючи на перші кадри.

“Коли Раян перебував на вулиці, на корпусі корабля, ми знімали його на чорному тлі, що символізувало космос, і на тлі змінного відтінку, коли він перебував проти полярного сяйва планети”, — продовжив Міллер. “Це дозволяло створити більш реалістичне інтерактивне світло, ніж на зеленому екрані. Зйомки широкоформатних космічних екстер’єрів та космічних кораблів були повністю цифровими та чудово виконаними ILM”.

Міллер та його партнер-режисер Філ Лорд раніше зняли “Lego. Фільм” та “Мачо і Ботан”, а також написали сценарій та продюсували “Людина-павук: Крізь Всесвіт” та його майбутнє продовження “По той бік Всесвіту”.


Науково-фантастичний фільм “Проєкт Аве Марія” заснований на однойменному науковому романі Енді Віра й оповідає про простого вчителя природознавства (Раян Гослінг), якому доручили місію з порятунку Землі. Перший трейлер вийшов торік у червні та зібрав понад 400 млн переглядів за тиждень. На той час рекордний показник для фільму, який не є сиквелом чи рімейком.

Днями стало відомо “Проєкт Аве Марія” став найдорожчим проєктом в історії Amazon із вартістю в $260 млн без урахування податкових пільг. Фільм також вже отримав перші відгуки, які описують його як “анти-Інтерстеллар”, тобто менш пафосну, більш інтимну науково-фантастичну історію про дружбу і виживання в космосі. Реліз в Україні — 19 березня.

