R.I.P. Adobe Animate: програму 2D-анімації закриють з 1 березня

Adobe припиняє підтримку програми 2D-анімації Adobe Animate вже з 1 березня.





У компанії пов’язують рішення з появою нових платформ, які краще відповідають потребам користувачів. Отримати доступ до файлів Animate та завантажити їх необхідно встигнути до наступного місяця. Корпоративні клієнти матимуть змогу зробити це до 1 березня 2029 року. Застосунок буде доступним для завантаження до вказаних термінів, і Adobe продовжить надавати підтримку протягом цього періоду.

Історія Adobe Animate розпочалась у 1996 році, коли компанія FutureWave Software випустила застосунок для векторної графіки, який спочатку мав назву FutureSplash Animator. Компанія Macromedia придбала його у тому ж році та змінила назву на Flash. Adobe же купила компанію у 2005 році. Відтоді застосунок отримав назву Adobe Flash Professional. У 2015 році назва змінилась на Adobe Animate, оскільки вебтехнології поступово витісняли Flash.

У компанії зазначають, що частково замінити Animate клієнти Creative Cloud Pro можуть з допомогою Adobe After Effects та Adobe Express. Однак ті, хто все ще використовує Animate, розчаровані його закриттям невдовзі. Зокрема, творці короткометражного анімаційного серіалу “Chikn Nuggit” зазначають, що все ще використовують застосунок для створення анімації.





“Це рішення не тільки завдасть шкоди незліченним робочим місцям в індустрії, а й зробить багато минулих напрацювань втраченими”, — переконані аніматори “Chikn Nuggit”.

За словами творця “Salad Fingers” Девіда Фірта, він досі використовує застосунок для створення власного гротескного серіалу. Технічний художник Jackbox Games Megacharlie також зазначає, що Animate використовується під час створення багатьох великобюджетних мультфільмів, кіно та анімаційними студіями, великими й невеликими ігровими студіями. Тисячі незалежних розробників також щоденно використовують застосунок.

Протягом останнього року в Adobe чітко акцентували, що зосереджені на розробці продуктів зі штучним інтелектом. Компанія запустила безліч інструментів редагування на основі ШІ у всіх своїх застосунках, а також представила інструмент для роботи зі звуком за допомогою ШІ, що дозволяє додавати саундтреки та озвучку до відео. Вона також працює над власними “безпечними для інтелектуальної власності” моделями ШІ Firefly для індустрії розваг.

