Ранній доступ Titan Quest 2 перенесли — через «надлишок галасу» на ринку ARPG

Titan Quest 2 / Grimlore Games

Titan Quest 2 не вийшла в ранньому доступні взимку 2024/2025 через конкурентів — студія не хотіла втратити покупців.

Розробники з Grimlore Games повідомили, що гру перенесено на літо 2025 року. Причина — перенасичення ринку ARPG і «надлишок галасу» в обраному релізному вікні. Студія банально вирішила не ризикувати успіхом гри.

«Спочатку запланований на зиму 2024/2025 років, реліз Titan Quest II тепер вийде в ранньому доступі влітку 2025 року. Це рішення прийнято у відповідь на переповнене вікно релізів екшн-RPG та бажання приділити грі ту увагу, на яку вона заслуговує», — йдеться в офіційній заяві видавця THQ Nordic

У Grimlore кажуть, що уважно стежили за ринком і зрозуміли: запуск узимку став би поганим ходом на тлі активності великих гравців у жанрі. За останні місяці Path of Exile 2 вже наробила шуму в ранньому доступі, Diablo 4 регулярно шокує цінниками на косметику, а Last Epoch несподівано стала улюбленицею хардкорної спільноти. На цьому тлі Titan Quest 2 просто б втратила потенційних гравців.

Але розробники налаштовані оптимістично: нещодавнє закрите демо принесло Grimlore Games «неймовірно мотиваційні» результати. Учасники тесту грали у вступний розділ, обирали підкласи та боролися з босом Апполонією Жахливою. Бій з нею, за словами студії, став улюбленим серед фанатів.

Grimlore поділилася конкретними цифрами: 92% гравців оцінили демо як позитивне або дуже позитивне. Ще 66% із них назвали себе давніми фанатами Titan Quest. Середня оцінка складності боїв склала 3,6/6: «це гарне місце — складне, але не несправедливе», кажуть у студії. Гравці високо оцінили й візуальну частину (5,25 з 6) і звук (5,16 з 6).

Розробники визнають, що є моменти, які потребують доопрацювання: прицілювання здібностей, баланс, загальна плавність боїв і продуктивність. Команда вже працює над оптимізацією, налаштовуваним управлінням та покращенням інтерфейсу. Зараз Grimlore Games зосереджена на тому, щоб довести гру до релізу. Він, за їхніми словами, збереже дух оригіналу, але запропонує сучасні механіки для нового покоління гравців.

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Разом з тим видавець Titan Quest 2 — THQ Nordic — готується до рімейку легендарної Gothic 1. Gothic 1 Remake має незабаром вийти на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S., але точна дата релізу досі невідома.

Джерело: PC Gamer