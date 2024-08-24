Realme GT 7 Pro приписують SoC Snapdragon 8 Gen 4, батарею на 6000 мАгод та перископічну камеру

Лише нещодавно ми змогли ознайомитися з оглядом флагманського смартфона realme GT 6, а китайський бренд вже готує нову ще потужнішу версію realme GT 7 Pro. Інсайдер Digital Chat Station вже зміг дізнатися деякі характеристики цієї моделі та поділився цією інформацією.

Отже, джерело стверджує, що поточний інженерний прототип realme GT 7 Pro оснащено дисплеєм виробництва BOE, який має трохи закруглені бічні грані та підтримує роздільну здатність 1.5K. Пристрій також має процесор Snapdragon 8 Gen 4, який ще не представлений офіційно. Конфігурація включає до 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю до 1 ТБ.

Додатково повідомляється про використання акумулятора місткістю 6000 мАгод. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт. Однак, на жаль, бездротова зарядка не підтримується. Смартфон realme GT 7 Pro також має ультразвуковий сканер відбитків пальців та перископну телефото камеру з 3-кратним збільшенням, виконану на базі сенсора Sony Lytia LYT-600. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68/IP69.

Згідно з попередніми чутками, смартфон realme GT 7 Pro буде випущено наприкінці цього року.

Джерело: gsmarena

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