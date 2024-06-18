Realme попереджає про затримку постачань GT 6 — усю партію вкрали по дорозі в Іспанію

Європейським прихильникам бренду Realme доведеться почекати початку продажів нової напівфлагманської моделі GT 6. Річ у тім, що всю першу партію постачання викрали по дорозі до Іспанії. Про це йдеться у дописі в X (Twitter) від офіційного облікового запису Realme Spain.

Зазначається, що зусилля повернути викрадені пристрої були безрезультатними. Наразі незрозуміло, куди пропав вантаж. Хай там як, це призвело до затримки початку продажів моделі Realme GT 6 в Іспанії.

«Шановна родино realme, Ми повинні вибачитися перед вами. З незалежних від нас причин наші телефони realme GT 6 було викрадено по дорозі до Іспанії. Ми не змогли повернути їх, незважаючи на те, що зробили все можливе, тому ми не зможемо гарантувати заходи в магазинах, які б хотіли запропонувати протягом тижня запуску. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності. realme Spain»

Наразі дата запуску Realme GT 6 все ще призначена на 20 червня. Але через відсутність пристроїв у регіоні Realme не має іншого вибору, окрім як відкласти або скасувати будь-який заплановані заходи у магазинах.

Згідно з повідомленнями з Іспанії, крадіжка сталася 29 травня, а водія вантажівки «пограбували, погрожуючи зброєю». Повідомляється, що цей інцидент також може вплинути на португальський запуск Realme GT 6, який був запланований на той же день.

Смартфон Realme GT 6 запропонує своїм власникам дисплей з яскравістю 6000 ніт і частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 7+ Gen 3, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128, 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. Доповнює картину акумулятор місткістю 5500 мАгод та підтримка швидкого дротового заряджання потужністю 120 Вт.

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Джерело: 9to5google