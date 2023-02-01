Redfall вимагатиме постійного підключення до мережі та облікового запису Bethesda. Навіть для одноосібної гри

Компанії Bethesda та Arkane Studios активно працюють над Redfall, яку багато гравців вважають однією з найбажаніших ігор першої половини 2023 року. І з наближенням дати релізу про цей проєкт з’являються додаткові відомості. На жаль, не всі вони можуть потішити гравців.

У Redfall гравцям належить обрати одного з чотирьох головних героїв — криптозоолога та винахідника Девіндера Круслі, студента-телекінетика Лейлу Еллісон, бойового інженера Ремі де ла Росу та надприродного снайпера Джейкоба Бойєра — для боротьби з вампірами, які захопили і зруйнували Redfall після невдалого наукового експерименту.

Redfall – це пригодницький шутер від першої особи з відкритим світом, в якому є як одноосібний, так і кооперативний багатокористувацький режими. Але якому б варіанту не віддали перевагу користувачі, їм у будь-якому випадку знадобиться постійне підключення до інтернету. І це може засмутити багатьох гравців, які мають проблеми зі стабільністю інтернет-доступу.

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Згідно з інформацією, опублікованою Bethesda на офіційному сайті, Redfall знадобиться постійне підключення до інтернету, навіть якщо ви волієте грати поодинці й не покладатися на допомогу інших гравців у знищенні вампірів. Також для гри буде потрібен обліковий запис Bethesda.net. І ще потрібно буде зв’язати обліковий запис з ідентифікатором Steam/Xbox.

Гра Redfall вийде 2 травня на Xbox Series X/S та ПК і буде доступна в перший день через Game Pass.