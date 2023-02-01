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Redfall вимагатиме постійного підключення до мережі та облікового запису Bethesda. Навіть для одноосібної гри

Redfall вимагатиме постійного підключення до мережі та облікового запису Bethesda. Навіть для одноосібної гри

Компанії Bethesda та Arkane Studios активно працюють над Redfall, яку багато гравців вважають однією з найбажаніших ігор першої половини 2023 року. І з наближенням дати релізу про цей проєкт з’являються додаткові відомості. На жаль, не всі вони можуть потішити гравців.

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У Redfall гравцям належить обрати одного з чотирьох головних героїв — криптозоолога та винахідника Девіндера Круслі, студента-телекінетика Лейлу Еллісон, бойового інженера Ремі де ла Росу та надприродного снайпера Джейкоба Бойєра — для боротьби з вампірами, які захопили і зруйнували Redfall після невдалого наукового експерименту.

Redfall – це пригодницький шутер від першої особи з відкритим світом, в якому є як одноосібний, так і кооперативний багатокористувацький режими. Але якому б варіанту не віддали перевагу користувачі, їм у будь-якому випадку знадобиться постійне підключення до інтернету. І це може засмутити багатьох гравців, які мають проблеми зі стабільністю інтернет-доступу.

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Згідно з інформацією, опублікованою Bethesda на офіційному сайті, Redfall знадобиться постійне підключення до інтернету, навіть якщо ви волієте грати поодинці й не покладатися на допомогу інших гравців у знищенні вампірів. Також для гри буде потрібен обліковий запис Bethesda.net. І ще потрібно буде зв’язати обліковий запис з ідентифікатором Steam/Xbox.

Гра Redfall вийде 2 травня на Xbox Series X/S та ПК і буде доступна в перший день через Game Pass.


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