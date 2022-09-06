Рекламний бізнес Apple набирає обертів на тлі послаблення позицій Facebook та Google — цьому посприяли зміни політики конфіденційності iOS у 2021 році

Згідно з дослідженням, опублікованим Appsumer, Apple набирає обертів у цифровій рекламі, в той час як позиції Google та Facebook слабшають. Було проведено аналіз рекламних бюджетів більш ніж 100 різних компаній, які займаються споживчими програмами. Його результат показав, що рекламний бізнес Apple виграв від великого оновлення конфіденційності iOS компанії у 2021 році, через яке таким компаніям як Facebook стало складніше відстежувати користувачів інтернету.

Рівень сприйняття рекламодавцями розміщення реклами в App Store у другому кварталі зріс майже на 4% порівняно з минулим роком та становить 94,8%. Сприйняття Facebook знизився на 3% – до 82,8%, повідомляє Appsumer. Рейтинг Google знизився на 2% і зрівнявся із показником Apple.

Оновлення Apple App Tracking Transparency (ATT) обмежило обсяг даних, котрі програми, подібні до Facebook, можуть використовувати для допомоги брендам в їх рекламних онлайн-кампаніях.

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«Цікаво, що обмеження ATT для сторонніх рекламодавців не діють так само для Apple», — зазначає Шумел Лайс, генеральний менеджер Appsumer. «Таким чином, Apple бачить більше даних, що є перевагою перед іншими каналами реклами на iOS».

З огляду на витрати розробників на онлайн-рекламу, Google залишається на першому місці з 34% отриманих коштів. Facebook займає друге місце з 28%, за ним йде Apple з 15%. При цьому фінансова частка Facebook зросла на 4%.

Джерело: CNBC