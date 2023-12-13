Рекламний дохід X/Twitter впаде до $2,5 млрд у 2023 році — торік соцмережа заробляла по мільярду за квартал

За даними Bloomberg, X заробив понад $600 млн у кожному з трьох кварталів цього року, і очікує такого ж показника в останньому — однак загальна цифра демонструє значний спад у порівнянні з фінансовими здобутками попередніх років.

Продажі реклами нині складають 70-75% загального доходу X — і разом з передплатами та ліцензійними угодами загальна сума заробітку соцмережі у 2023 році має сягнути приблизно $3,4 млрд.

Twitter перестав надавати публічну фінансову інформацію після придбання компанії Маском у жовтні 2022-го.

«Це дає неповне уявлення про весь наш бізнес, оскільки джерела, на які ви покладаєтеся в отриманні інформації, не надають точних і вичерпних деталей», — сказав керівник бізнес-операцій X Джо Бенаррок, реагуючи на звіт Bloomberg.

Бенаррок також описав компанію, як «новий глобальний бізнес, що розвивається, з кількома джерелами доходу»:

«Ми більше не Twitter і не оцінюємо себе за старими показниками — як за доходами, так і за кількістю користувачів».

Сам Маск підтвердив у березні, що продажі реклами впали «приблизно на 50%».

Щодо передплат, то за X Premium компанія могла вторгувати менш як $120 млн на рік, тоді як за ліцензування даних у 2021 тоді ще Twitter заробив $572 млн.

Twitter не був прибутковим до приходу Маска, однак за рік до придбання компанія звітувала про заробітки у $5 млрд. На початку 2021 року керівники соцмережі на чолі з тодішнім генеральним директором Джеком Дорсі поставили публічну мету у $7,5 млрд доходу до кінця 2023 року.

Потенційні фінансові показники року для X тривожні, але досить очікувані з огляду на проблеми з модерацією контенту на платформі й суперечливі дописи самого Ілона Маска. Раніше кілька найбільших рекламодавців — як-от Apple та Disney — припинили показ оголошень на платформі.

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Ілон назвав такі рішення шантажем і публічно послав за відомим напрямком компанії, які залишили соцмережу. На цьому ж заході він заявив, що падіння доходів від реклами може призвести до краху X.