Рекорд, якого ми не хотіли. У світі майже 120 млн біженців, з них 40% — діти

Людство встановило новий рекорд, і він нас не порадує.

На кінець 2023 року у світі було зареєстровано 117,3 млн біженців, з них майже 40% (47 млн) — діти. Понад 70% людей були переміщені лише з п’яти країн (Афганістану, Сирії, Венесуели, України та Південного Судану), а 40% розміщені в п’яти країнах (Іран, Туреччина, Колумбія, Німеччина, Пакистан). Насправді більшість біженців їдуть в країни третього світу, оскільки більш заможні держави не прагнуть їх приймати.

Тим часом «вічно занепокоєна» ООН прогнозувала торік, що кількість біженців зросте до 130 млн до кінця 2024 року, але з огляду на війни та конфлікти, що вирують у Південному Судані, Україні та М’янмі, цифра може бути значно вищою до кінця року.

Загалом через повномасштабне вторгнення росії свої домівки були змушені залишити 14 млн українців — майже третина населення країни, згідно зі звітом Міжнародної організації з міграції ООН.