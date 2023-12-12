Реліз iOS 17.2: з новим застосунком Journal та підтримкою просторового (spatial) захоплення відео

Оновлення iOS 17.2 від Apple стало доступне для останніх моделей iPhone. Воно містить новий застосунок Journal від Apple, який призначений писати про події у житті з підказками, що базуються на даних телефону, а також можливість записувати просторові (spatial) відео.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш! Взяти участь

Анонсований ще на WWDC у червні, застосунок Journal — орієнтований на здоров’я та гарне самопочуття, має на меті змусити користувача замислитися над маленькими та великими моментами у житті, передає The Verge. Він повинен розпізнавати «моменти» на основі даних телефону, включаючи місця, які були відвідані, фотографії або тренування, які виконував користувач. На основі цих «моментів» він може робити пропозиції щодо написання текстів.

Також є підтримка запису просторових відео — функція, анонсована разом з iPhone 15 у вересні. Вона працює шляхом одночасного запису відео з основної та надширококутної камер телефону для створення 3D-відео. Такі відео загалом призначені для відтворення на майбутній гарнітурі Vision Pro, після її виходу в наступному році.

Інші функції в релізній версії iOS 17.2, включають можливість налаштувати кнопку дії на iPhone 15 Pro для перекладу фраз, нові віджети погоди та нові функції в застосунку Messages, включаючи зручну кнопку «наздоганяння» для швидкого переходу до першого непрочитаного повідомлення в розмові. Оновлення також додає підтримку Qi2 для iPhone 13 і 14 та швидшу бездротову зарядку потужністю 15 Вт без використання зарядного пристрою MagSafe.