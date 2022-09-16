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Ремастер Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars вийде у 2023 році

Ремастер Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars вийде у 2023 році

Компанія Konami анонсувала вихід ремастера двох перших ігор серії Suikoden – Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars.

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Suikoden – це рольова гра про повстання проти корумпованої імперії, що торкається тем війни, дружби й зради. Гра вийшла в 1995 для консолі Sony Playstation, а в 1998 з’явилися версії для Sega Saturn і Windows. Також у 1998 році вийшов сиквел Suikoden II. У 2006 році з’явився збірник Genso Suikoden I&II.

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Версія Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars має зберегти сюжет та геймплей оригінальних ігор, додавши нові візуальні покращення. Розробники заявляють, що у ремайстрі всі фонові зображення оновлені до HD, а оновлені ефекти «вдихнули нове життя в піксельну анімацію». Також додано нові звукові ефекти навколишнього середовища, покращено бойові звукові ефекти. З геймплейних покращень називають додавання автозбереження, швидкого перемотування битв та журналу розмов.

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Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars вийде у 2023 році на платформах PlayStation4, XBOX ONE, ПК (Steam) та Nintendo Switch.


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