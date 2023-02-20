Режисер Браян Тейлор зніме ще один перезапуск фільму «Геллбой» разом з автором оригінального коміксу Майком Міньолою

Майже через два десятиліття після виходу фільму «Геллбой» режисера Гільєрмо дель Торо історія персонажа отримає ще одне перезавантаження. «Millennium Media» підтвердила, що «Геллбой: Згорблена людина» розпочнеться наступного місяця у Болгарії. Виконавець ролі головного героя (спочатку його грав Рон Перлман) ще не оголошений, але режисером нового фільму буде Браян Тейлор, найбільш відомий за бойовиком «Адреналін» з Джейсоном Стетхемом.

Цікаво, що оригінальний творець коміксів Майк Міньйола написав сценарій для майбутнього фільму разом із Крісом Голденом. З чуток, обидва працювали над сценарієм перезавантаження 2019 року, хоча Ендрю Косбі у результаті залишився єдиним автором сценарію. Перезавантаження 2019 року не заслужило добрих відгуків і стало комерційним провалом, зібравши близько $55 млн у прокаті за бюджету $50 млн.

«Згорблена людина – це відхід від усіх попередніх фільмів про Геллбоя, де Майк Міньйола і творець коміксів, нарешті, представлять справжню версію своїх історій і персонажів», – сказав президент Millennium Media Джеффрі Грінштейн. «Це перший фільм із серії, який захопить глядачів знайомими (і новими) способами».

Назва нового фільму Crooked Man походить з назви коміксу 2008 року. Сайт Deadline оприлюднив коротку сюжетну анотацію фільму:

«У новому фільмі ми побачимо Геллбоя та новачка-агента, які опинилися в сільській місцевості Аппалачів 1950-х років. Там вони виявляють невелику громаду, населену відьмами, яку очолює якийсь диявол, що має неприємний зв’язок із минулим Геллбоя: Згорблена людина».

Дата виходу фільму залишається невідомою.