Режисер «Чорної пантери» Раян Куглер планує перезапустити «Цілком таємно» — Кріс Картер

За словами Кріса Картера, творця серіалу «Цілком таємно», науково-фантастична драма може повернутися на екрани, а режисер «Чорної пантери» та «Крид» Раян Куглер очолить перезавантаження. У недавньому інтерв’ю він розповів, що Куглер планує «знову піднімати «Цілком таємно» з іншим акторським складом».

Як повідомив Картер, нещодавно він розмовляв із Куглером, і той розповів йому про свою ідею відродити франшизу. Картер не надав подальших подробиць, лише додавши, що Куглер «змусив його працювати, тому що ми охопили багато території». Представники Куглера поки що не прокоментували цю інформацію.

Поки що неясно, яку форму набуде новий проєкт «Цілком таємно», на якій платформі чи якій мережі він транслюватиметься. Однак Картер стверджує, що більш сучасна версія серіалу вимагатиме серйозних змін.

«Зараз ми так загрузли в змовах», – сказав він CBC. «Цілком таємно» мали справу з центральною змовою, але зараз світ такий сповнений змов, що я думаю, що це був би інший серіал».

Оригінальний серіал «Цілком таємно» мав 11 сезонів, з них 9 сезонів виходили з 1993 по 2002 рік та два додаткові сезони вийшли у 2016 та 2018 роках. Картер також написав та продюсував два фільми: «Цілком таємно: Боротьба з майбутнім» 1998 року та «Цілком таємно: я хочу вірити» і створив короткий спін-офф «Самотні стрілки».

Останній фільм Куглера «Чорна пантера: Ваканда назавжди» вийшов у кінотеатрах у листопаді 2022 року. Сценарист-режисер також буде виконавчим продюсером серіалу Marvel «Залізне серце», і він розробляє новий безіменний серіал, дія якого відбувається у Ваканді.

Джерело: polygon