Режисер «Дедпул і Росомаха» розповів про свій майбутній фільм «Зоряні війни»

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Шон Леві, який нещодавно зняв «Дедпул і Росомаха» прокоментував стрічку з франшизи «Зоряні війни», яку він зніматиме. Деталей небагато — лише загальне початкове уявлення.

«Зоряні війни» Шона Леві були оголошені ще у 2022 році. На початку цього року стало відомо, що Джонатан Троппер, який не вперше співпрацює з режисером, напише сценарій. На подкасті Happy Sad Confused Шона Леві запитали, як просуваються його «Зоряні війни».

Хоча Леві не розкриває місце дії чи сюжет фільму, він натякає, що сценарій пишеться з урахуванням конкретних акторів. Це може означати також урахування конкретних персонажів у виконанні цих акторів, які вже були представлені у франшизі. Ось що відповів Леві, коли його перепитали про акторів:

«Вау! Ви ставите правильні питання. Так. Будь ласка, не ставте повторних питань!»

Офіційно про участь Шона Леві у франшизі не було розкрито практично нічого. Неясно, коли саме розгортатимуться події фільму у загальній хронології «Зоряних воєн» та які персонажі в ньому з’являться. Однак чутки припускають, що глядачі можуть побачити повернення Дейзі Рідлі в ролі Рей. У січні цього року голлівудський інсайдер Джефф Снайдер натякнув, що Рей не просто очікує повернення у власному сольному фільмі, але й що вона також може з’явитися в певній ролі в фільмі Леві.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Хоча повернення Дейзі Рідлі у фільмі Леві залишається під питанням, Рей з’явиться у стрічці «Зоряні війни: Новий орден джедаїв» від режисера Шармін Обейд-Чіной. У ній персонаж намагатиметься створити новий Орден джедаїв.

Джерело: ScreenRant

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.