Новини Кіно 07.08.2024 о 23:03 comment views icon

Режисер «Дедпул і Росомаха» розповів про свій майбутній фільм «Зоряні війни»

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Андрій Русанов

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Режисер «Дедпул і Росомаха» розповів про свій майбутній фільм «Зоряні війни»

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Шон Леві, який нещодавно зняв «Дедпул і Росомаха» прокоментував стрічку з франшизи «Зоряні війни», яку він зніматиме. Деталей небагато — лише загальне початкове уявлення.

«Зоряні війни» Шона Леві були оголошені ще у 2022 році. На початку цього року стало відомо, що Джонатан Троппер, який не вперше співпрацює з режисером, напише сценарій. На подкасті Happy Sad Confused Шона Леві запитали, як просуваються його «Зоряні війни».

Хоча Леві не розкриває місце дії чи сюжет фільму, він натякає, що сценарій пишеться з урахуванням конкретних акторів. Це може означати також урахування конкретних персонажів у виконанні цих акторів, які вже були представлені у франшизі. Ось що відповів Леві, коли його перепитали про акторів:

«Вау! Ви ставите правильні питання. Так. Будь ласка, не ставте повторних питань!»

Офіційно про участь Шона Леві у франшизі не було розкрито практично нічого. Неясно, коли саме розгортатимуться події фільму у загальній хронології «Зоряних воєн» та які персонажі в ньому з’являться. Однак чутки припускають, що глядачі можуть побачити повернення Дейзі Рідлі в ролі Рей. У січні цього року голлівудський інсайдер Джефф Снайдер натякнув, що Рей не просто очікує повернення у власному сольному фільмі, але й що вона також може з’явитися в певній ролі в фільмі Леві.

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Хоча повернення Дейзі Рідлі у фільмі Леві залишається під питанням, Рей з’явиться у стрічці «Зоряні війни: Новий орден джедаїв» від режисера Шармін Обейд-Чіной. У ній персонаж намагатиметься створити новий Орден джедаїв.

В роботі сиквел культової пародії на «Зоряні війни» — «Космічні яйця» (Spaceballs) 1987 року

Джерело: ScreenRant

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