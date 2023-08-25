Новини Кіно 25.08.2023 о 10:49

Сиквел Дюни Вільньова перенесли на 15 березня 2024 р – через протести акторів та сценаристів

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Вадим Карпусь

Автор новин

Через страйк акторів у США очікуваний сиквел Дені Вільньова «Дюна: Частина друга» від Legendary Entertainment і Warner Bros. переноситься на більш пізній термін. Спочатку його вихід у прокат було заплановано на 3 листопада 2023 року. Але тепер називають нову дату прем’єри – 15 березня 2024 року.

Водночас страйк не вплинув на дати виходу в прокат інших фільмів Warner Bros., які планувалося випустити напередодні новорічних свят.

  • «Вонка» ─ 15 грудня;
  • «Аквамен і загублене королівство» ─ 20 грудня;
  • «Барва пурпурова» ─ 25 грудня.

Однак деякі інші фільми змістилися у сітці показів. Після перенесення «Дюна: Частина друга» бере дату, раніше призначену для фільму «Ґодзілла проти Конга 2», який, своєю чергою, переноситься на 12 квітня. Раніше на цю дату було заплановано випуск анімаційного фільму «Володар перснів: Війна рохіррімів», який тепер перенесено на 13 грудня 2024 року.

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