Серіал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізу

Сідні Чандлер у ролі Венді в серіалі «Чужий: Земля» / FX

Перший серіал у всесвіті франшизи «Чужий» отримав офіційну дату прем’єри — 12 серпня на Hulu та FX вийде дебютний епізод, тоді як решту з загалом восьми випускатимуть щовівторка.

Події серіалу розгортаються у 2120 році (лише за два роки до подій «Чужого» Рідлі Скотта) і оповідають про екіпаж дослідницького космічного корабля USCSS Maginot, який зазнає технічних проблем і здійснює аварійну посадку на Землі. Молода жінка, на ім’я Ріплі Венді (Сідні Чандлер) та група тактичних солдатів роблять «доленосне відкриття, яке ставить їх віч-на-віч із найбільшою загрозою планети».

На цьому етапі хронології «Чужого» Землею керують п’ять корпорацій: Вейланд-Ютані (корпорація-антагоніст франшизи «Чужий»), Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди (гуманоїдних роботів із людською свідомістю), і Венді — це перший прототип (і є частиною усталеного прагнення до безсмертя, яке є постійною темою франшизи «Чужий»).

Попередні тизери натякали, що в серіалі «Чужий: Земля» покажуть щонайменше п’ять видів монстрів, включно зі звичним для серії ксеноморфом, а також демонстрували події на кораблі очима рудого корабельного кота, який дуже нагадував Джонсі.

Шоуранером виступив Ноа Гоулі («Фарго»), а гігантський акторський склад серіалу, окрім Сідні Чендлер, включає Алекса Лотера, Тімоті Оліфанта, Ессі Девіс, Семюела Бленкіна, Бабу Сізі, Девіда Рісдала, Адріана Едмондсона, Аміра Бутуса, Карен Олдрідж та інших.

Наразі в межах франшизи Alien, яка стартувала зі стрічки «Чужий» 1979 року від режисера Рідлі Скота, вийшло загалом дев’ять фільмів (з урахування кросоверів). Останній, «Чужий: Ромул» Феде Альвареса, вийшов цьогоріч і заробив касу, яка забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії.

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Джерело: Deadline, IGN