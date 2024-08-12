«Тільки не облажайся». Режисер «Чужий: Ромул» показав інструкції до фільму від Рідлі Скотта

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Батько франшизи «Чужий» Рідлі Скотт не залишив без уваги майбутній фільм і надіслав режисеру Феде Альваресу короткі інструкції.

Текст записки Альварес нині оприлюднив у своєму акаунті в Instagram:

«Шановний Феде! Бажаю удачі, здоров’я і гарного полювання. Не облажайся! З найкращими побажаннями, Рідлі Скотт».

«Чужий: Ромул» — це сьомий основний фільм франшизи та дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака». Це також перша стрічка серії, яка виходить після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Її режисував сам Скотт, але після невтішних результатів прокату, передав свої обов’язки у наступному фільмі вже Феде Альваресу і залишив за собою лише продюсерську роль.

«Феде — це сплеск енергії,. Мені довелося відступити й дозволити йому це зробити… У Феде був проєкт у голові, і сценарій був досить чітким».

Скотт також каже, що намагався триматися на відстані, коли справа стосувалася особистого бачення Альвареса:

«Важко працювати, коли хтось закидує тебе порадами — останнє, чого ти хочеш у певний момент, — це поради», — пояснив Скотт.

Сюжет «Ромулу» розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986) і оповідає про групу молодих людей, які стикаються з іншопланетною формою життя на занедбаній космічній станції. Головні ролі у фільмі зіграли Кейлі Спейні, Ізабела Мерсед, Девід Джонссон, Арчі Рено, Спайк Фірн та Ейлін Ву.

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Спочатку «Чужий: Ромул» планувався як ексклюзивний реліз Hulu, але зрештою стрічка вийде в кінотеатрах цього місяця (прем’єра в Україні — 15 серпня).

Джерело: Wrap

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